GIC斥資24億歐元從TPG Real Estate和Ivanhoé Cambridge手中收購P3

布拉格--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)--領先的泛歐洲物流地產專業所有者、開發商和管理商P3 Logistic Parks（簡稱“P3”或「集團」）今日宣佈，新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)已簽署最終協議，從TPG Real Estate及其合作夥伴Ivanhoé Cambridge手中收購P3。該交易的成交價格為24億歐元，是今年歐洲最大的房地產交易。該項交易取決於主管機關批准，可望於2016年底前完成。

TPG Real Estate與Ivanhoé Cambridge於2013年收購P3。自此之後，該集團已成長為歐洲最大的完全整合式物流平臺和開發商之一，旗下地產面積達到330萬平方公尺。在過去3年中，P3已在歐洲主要市場完成一系列擴張購併，旗下資產規模增加了一倍多，如今涵蓋163個優質倉庫，遍佈9個國家的62個地點。與此同時，集團的客戶數量增加三倍，凸顯出頂級物流領域不斷成長的強勁需求。

P3最近完成了一項14億歐元的長期再融資交易，投資者包括領先的國際金融機構。此舉為公司業務提供了大量額外的靈活性，有助於其成長策略的實施。

在新股東的支持下，P3已具備進入下一階段成長的條件，其土地儲備可提供高達140萬平方公尺的開發潛力。目前，11個新地塊正處於興建之中，年底前已獲准規劃開發的面積達到30萬平方公尺。

P3執行長Ian Worboys表示，「在 TPG Real Estate和Ivanhoé Cambridge的支持下，我們在核心業務領域大幅擴張，並成為市場的領導者，同時也為公司帶來明顯的差異化，形成了以客戶為中心的業務。我們非常高興與GIC這一全球最大的主權基金合作，並期待為新股東創造不遜於以往的業績。GIC的長遠投資策略與公司的業務發展方式非常契合，因為我們自身也是優質資產的長期持有者和開發商。 」

TPG Real Estate合作夥伴Anand Tejani說：「 P3是公司平臺投資策略的成功案例，我們對合作所取得的成就感到非常自豪。在我們持股期間，該公司的業務在一段時期內發生重大變化，並成長為歐洲領先的完全整合式物流平臺。P3的業務規模成長了一倍多，並提升其資產管理、物業管理和開發能力。我們相信，在更換新股東GIC之後，P3將有能力繼續成長。 」

Ivanhoé Cambridge歐洲業務總裁Meka Brunel表示，「 我們對P3在如此短的時間內蛻變為領先的物流平臺感到非常滿意。這一交易十分符合公司在歐洲的投資策略，我們也期待在歐洲繼續取得成功業績。 」

GIC Real Estate投資長Lee Kok Sun說：「 我們認為，鑑於P3具有創收能力的多元化資產組合以及潛在的土地儲備，公司強勁的成長態勢將得以繼續。我們對歐洲物流領域的長期潛力充滿信心，並期待與能力出眾的P3管理團隊一起擴展這一極具吸引力的平臺。GIC在投資全球物流領域的豐富經驗亦有助於我們為這一合作帶來更多價值。 」

P3的使命是在重要物流地點的優質資產中，為倉庫客戶提供一流的倉儲體驗。P3開發的環境永續型倉庫能夠符合最高國際標準的要求。

Eastdil Secured在該交易中擔任TPG Real Estate的顧問。

編者註

P3

P3是物流地產領域的專業所有者、開發商和資產管理商。該公司活躍於整個歐洲，其資產涵蓋163間優質倉庫，倉庫的平均建造年齡為8.4年，占地330萬平方公尺，遍佈9個國家。公司可供進一步開發的土地儲備面積達到140萬平方公尺。

P3的使命是在重要物流地點的優質資產中，為倉庫客戶提供一流的倉儲體驗。P3開發的環境永續型倉庫能夠符合最高國際標準的要求。PointPark Properties已使用P3作為公司品牌，並使用商標名稱P3 Logistic Parks來代表公司的核心業務。查詢P3詳情，請瀏覽公司網站 www.p3parks.com 。

關於TPG Real Estate

TPG Real Estate （簡稱“TPGRE”）是TPG的房地產平臺，後者是一家私人投資公司，其管理的資產超過700億美元，在全球設有17家辦事處。TPGRE旗下包括其股票投資平臺TPG Real Estate Partners，以及債務籌措和收購平臺TPG Real Estate Finance Trust。這兩個平臺總計管理的資產超過70億美元。自2009年以來，TPG Real Estate Partners在北美和歐洲已投資或承諾投資的股權達到約37億美元，多集中在投資地產專案較多的平臺和公司。TPG Real Estate Partners利用TPG的所有資源，透過其加值型投資方式來創造最佳地產績效並提升平臺能力。TPG Real Estate Finance Trust管理約32億美元的商業房地產貸款組合，同時在北美廣泛的資產類別中發放和收購房地產優先貸款。查詢詳情，請造訪 www.tpg.com 。

關於Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge是全球房地產業的領導者，致力於在全球精選城市投資優質地產和公司。該公司奉行謹慎的投資觀點，著眼長遠，從而創造最佳的風險調整後回報。Ivanhoé Cambridge於1953年成立於魁北克省，在加拿大建立了一套垂直整合的業務。在國際業務方面，該公司與主要合作夥伴一起共同發展投資，這些合作夥伴均為其各自市場的佼佼者。

Ivanhoé Cambridge透過其子公司和合作夥伴而持有近500處地產的權益，這些地產主要是辦公大樓、零售賣場、住宅和物流地產。截至2016年6月30日，Ivanhoé Cambridge所持有的資產總值超過550億加元。該公司是Caisse de dépôt et placement du Québec ( cdpq.com )的房地產子公司，後者是加拿大主要的機構基金管理商。查詢詳情，請造訪 ivanhoecambridge.com 。

關於新加坡政府投資公司

新加坡政府投資公司(GIC)是全球領先的投資公司，其管理的資產總額超過1,000億美元。公司成立於1981年，是新加坡外匯準備的管理機構，致力於為新加坡的金融未來保駕護航。GIC是自律的長期投資者，擁有獨特的優勢，能夠對廣泛資產類別進行投資，包括房地產、私募股權、股票和固定收益。GIC的投資遍佈40多個國家，在新興市場擁有20多年的投資經驗。在房地產領域，GIC的投資涉及公私房地產市場資本架構的各個領域。GIC總部位於新加坡，在全球10個主要金融城市的辦事處聘用了1,300多名員工。查詢GIC詳情，請造訪 www.gic.com.sg 。

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資深副總裁

mahlaychoon@gic.com.sg

或

Wendy Wong女士, +65 6889-6928

資深副總裁

wendywong@gic.com.sg

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SOURCE: TPG Real Estate

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