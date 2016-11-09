COP22氣候會議 　簡又新率團參與

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、顧洋執行長及江惠櫻主委於7日抵達摩洛哥馬拉喀什，隨即出席聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC) 第22屆締約方大會(COP22)。今年會議的重點將延續去年巴黎氣候會議未定之議題，聚焦在如何落實「巴黎協定」內容並付諸行動。

巴黎氣候協定已經正式生效、並將於2020年開始實施。

COP21/CMP11巴黎氣候會議主席、法國環境暨能源部長Ségolène Royal在會議上提到目前已有100個締約方批准「巴黎協定」，她並呼籲其餘締約方能在2016年底前儘速批准；同時也指出此次大會特別在非洲舉行，全球應為非洲大陸的氣候正義而努力。

根據議程，COP22將進行20項議題活動、討論相關議案，除部分締約方提出的修訂案及最新的各附屬機構報告案外，包括國際關注的華沙機制、技術發展與轉移、氣候金融、能力建構、性別與氣候變遷等多項議題，均會在11月7日至18日的會期間進行討論。

其中外界矚目的長期氣候金融機制、綠色氣候基金，以及啟動已開發國家每兩年提報向開發中國家提供資金的訊息，及預測執行細節等，預計都要在本次大會中取得共識。

此會議有來自全球包括政府談判代表、科學家、企業家、人權組織代表等超過15,000名代表參加。