Zeochem聘请Chee Hong Tan担任东南亚总经理

新加坡--(BUSINESS WIRE)--十一月 9, 2016--(美国商业资讯)--Zeochem Group今日宣布，公司将聘请Chee Hong Tan担任Zeochem Pte. Ltd.总经理，负责东南亚的业务开发。就任后，Chee Hong Tan将负责区域经销商的管理，并直接向该地区的重要客户推广Zeochem的产品。

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Zeochem Hires Chee Hong Tan as General Manager South East Asia (Photo: Business Wire)

Zeochem Group 首席执行官Alois Waldburg-Zeil博士表示，“Chee Hong在石油、天然气、石化、PSA和低温空气分离、医用氧气、造纸业和电力行业拥有众多成功的历史销售业绩。如今，他将为我们的东南亚增长策略提供支持，我们对此感到非常高兴。为了将业务拓展至中国和亚洲，Zeochem Group最近收购了中国江苏奥石科技有限公司，并在上海设立了销售办事处。”

Chee Hong Tan是一名国际化的管理者，拥有30多年的从业经验，曾在美国、中国、亚洲和澳大利亚担任销售和营销职务。在过去20年中，Chee Hong曾供职于专业生产供应吸附剂、催化剂和处理技术的大型跨国公司，包括担任某分子筛公司总经理（4年，上海），吸附剂和催化剂中国销售总监（3年，北京），以及东南亚、澳大利亚和新西兰区域销售总监（3年）。

Chee Hong拥有布鲁内尔大学(Brunel University)与伦敦亨里管理学院(Henley Management College)合办的国际商务管理课程MBA学位。他从新加坡管理学院获得了商业管理硕士文凭，并于墨尔本大学获得了化学工程学士学位。

可通过电子邮箱 CheeH.Tan@Zeochem.com 与Chee Hong联系，其联系地址为：Zeochem Pte Ltd, 16 Collyer Quay, #17-00 Income At Raffles, 新加坡 049318。

Zeochem是分子筛、层析硅胶以及能源、化工、制药和气体处理行业特种产品领先的制造商和销售商。Zeochem Group是CPH Chemie + Papier Holding AG的旗下公司，后者已在瑞士证券交易所上市（代码：CPHN）。

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CONTACT: Zeochem Group

Alois Waldburg-Zeil博士，+41 44 9229 282

alois.waldburg-zeil@zeochem.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA KENTUCKY SINGAPORE

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS OTHER ENERGY HEALTH PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Zeochem Group

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