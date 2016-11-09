Zeochem聘請Chee Hong Tan擔任東南亞總經理

新加坡--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)--Zeochem Group今日宣佈，公司將聘請Chee Hong Tan擔任Zeochem Pte. Ltd.總經理，負責東南亞的業務開發。就任後，Chee Hong Tan將負責區域經銷商的管理，並直接向該地區的重要客戶推廣Zeochem的產品。

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Zeochem Hires Chee Hong Tan as General Manager South East Asia (Photo: Business Wire)

Zeochem Group 執行長Alois Waldburg-Zeil博士表示，「Chee Hong在石油、天然氣、石化、PSA和低溫空氣分離、醫用氧氣、造紙業和電力業擁有眾多成功的業績記錄。如今，他將為我們的東南亞成長策略提供支援，我們對此感到非常高興。為了將業務擴展至中國和亞洲，Zeochem Group最近收購了中國江蘇奧石科技有限公司，並在上海設立了銷售辦事處。」

Chee Hong Tan是一名國際化的管理者，擁有30多年的從業經驗，曾在美國、中國、亞洲和澳洲擔任銷售和行銷職務。在過去20年中，Chee Hong曾任職於專業生產供應吸附劑、催化劑和處理技術的大型跨國公司，包括擔任某分子篩公司總經理（4年，上海），吸附劑和催化劑中國銷售總監（3年，北京），以及東南亞、澳洲和紐西蘭區域銷售總監（3年）。

Chee Hong擁有布魯內爾大學(Brunel University)與倫敦亨里管理學院(Henley Management College)合辦的國際商務管理課程MBA學位。他從新加坡管理學院取得商業管理碩士文憑，並於墨爾本大學獲得化學工程學士學位。

可透過電子郵箱 CheeH.Tan@Zeochem.com 與Chee Hong聯絡，其聯絡地址為：Zeochem Pte Ltd, 16 Collyer Quay, #17-00 Income At Raffles, 新加坡 049318。

Zeochem是分子篩、層析矽膠以及能源、化工、製藥和氣體處理業特殊產品的領先製造商和銷售商。Zeochem Group是CPH Chemie + Papier Holding AG的旗下公司，後者已在瑞士證券交易所上市（代碼：CPHN）。

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CONTACT: Zeochem Group

Alois Waldburg-Zeil博士，+41 44 9229 282

alois.waldburg-zeil@zeochem.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA KENTUCKY SINGAPORE

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS OTHER ENERGY HEALTH PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Zeochem Group

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