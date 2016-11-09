調查：最可怕的霸凌是來自家庭 而不是校園

近年來校園霸凌事件頻傳，但父母可知其實最大的身體或語言暴力可能來自於父母。根據「2016年台灣兒少家庭生活中暴力對待情形調查報告」，結果發現有近半的孩子都曾遭遇父母的肢體或是言語暴力：值得留意的是，有一成的孩子感受到被爸媽當作出氣筒宣洩情緒。兒福聯盟今（9）日邀請BabyHome執行長何麗純、知名導演盧建彰、親職教養作家Choyce、以及樂爸，一同分享教養理念，與兒盟一起號召：愛孩子零暴力。

兒盟陳麗如執行長表示：家長的教養手段會對孩子的性格塑造產生潛移默化的影響。每回當你在情緒上，想要出手或是大吼大叫之前，建議父母可以練習深呼吸及換位思考，用理解的心與孩子保持誠摯的溝通，這樣才能達到「愛孩子」的本來教養目的，更能維繫良好的親子關係。

盧導演表示，大人總是擔心孩子在學校被人霸凌欺負了，卻忽略自己可能帶著生活面對的壓力、工作的情緒，不知道如何與孩子好好溝通，選擇較刻薄的話語教養孩子，成為霸凌你孩子最多的人。

Choyce分享：旅行過程中，孩子須面對無法有穩定的作息，一起經歷與溝通，發現讓孩子培養更高的挫折忍耐度、生活上變得更有彈性，情緒上也較為穩定，更能同理別人。

知名部落客樂爸的教育方式則是：帶孩子出國見見視野，可以培養隨機應變的危機處理能力。如果孩子在旅途中情緒不佳，建議先以同理心了解他的想法。在行前規劃時也可以帶著小朋友一起計畫，培養參與感會讓孩子更加期待自已安排的旅行。

透過此次的調查也發現，除了看得到、聽得到的暴力之外，很難察覺卻可能令孩子難受許久的要算是父母的情緒疏忽了，有一成七(16.9%)的孩子遭遇到從未被稱讚過、覺得自己不被喜歡或是在父母眼中一無是處的情況。另外，受到父母肢體暴力、言語暴力與情緒疏忽的兒少，其自尊的平均分數都比沒有這些情況的兒少為低。

兒福聯盟提醒家長們，無論什麼原因，都不要動手打孩子，因為對孩子來說，被打只是感受到恐懼，學習到以暴制暴，但卻很難從「打」中有真正的學習。愛是管教孩子的基礎，不要只有管教，也要記得抱抱孩子，讓他知道你愛他，並與孩子多聊天、假日多出門走走以培養和拉近親子間的關係。