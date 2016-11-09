獨立稽核機構確認：第二屆亞洲消費電子展與會人數增加近兩成

維吉尼亞州阿靈頓市--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)--美國消費技術協會(CTA)™今日正式公布今年5月11日至13日在中國上海舉辦的2016亞洲消費電子展 ( CES Asia™ 2016)最終經過稽核的展會資料。由 Vault Consulting公司 進行的 獨立稽核 顯示，本屆展會共吸引了33879名人員與會。與去年首屆展會相比，參與人數增加了18%。由美國消費技術協會(Consumer Technology Association)™所有及主辦、上海國際展覽中心有限公司（Intex Shanghai）聯合主辦的亞洲消費電子展是亞洲主要的科技盛會。下屆展會將於2017年6月7日至9日繼續在上海舉辦。

稽核報告同時也確認有超過10%的觀眾 (3601人) 來自中國大陸以外的地區，再次印證了CES Asia 2016廣泛的國際參與度。其中，國際觀眾的來源遍及世界86個不同的國家和地區，亦遠超2015年首屆展會的62個國家和地區。

美國消費技術協會CES及企業營運策略資深副總裁凱倫·查布卡女士 (Karen Chupka)表示說：「此稽核報告再次確立了亞洲消費電子展作為一個快速成長、不容錯過的科技展會的地位。來自世界各地的企業與中國本土企業聚集一起，紛紛在此發布針對亞洲市場的科技產品。同樣也是在這裡，各家公司競相發布最新的技術，全球科技領袖們紛至遝來，群星薈萃，各企業也借此機會建立跨產業的合作關係。本屆展會取得如此大幅成長的傲人成果，也更加增加了我們作為亞洲領先的科技類展會的聲譽。」

2016亞洲消費電子展總展覽面積達到36308平方公尺，其中淨面積為18154平方公尺。共有來自23個國家和地區的439家公司參加展會，集中展示了15大產品類別的創新技術和產品。與 2015年展會相比，本屆展會的參展廠商數量增加了一倍，增幅高達107%。除此之外，還有135位產業領袖在同期舉辦的眾多高規格會議和論壇上，分別就不同話題發表了生動、精彩的演講。

亞洲消費電子展同時也獲得了全球媒體的極大關注。稽核報告顯示，共有來自30個國家和地區的1137名媒體記者參與報導了本屆展會，報導內容涵蓋了最新技術趨勢、新品發布以及主題演講等展會的各個方面。部分媒體報導可在 CESAsia.com 網站上取得。

Vault Consulting公司是一家經過「國際展覽及活動產業稽核委員會」 (EEIAC) 認證的、具有展會資料稽核資格的獨立機構。針對亞洲消費電子展的稽核主要是透過核對展會所有的資料記錄，以確保展會資料的準確性。具體流程包括派員在展會現場進行即時觀測、查核展會註冊登記系統、以及驗證與會人員記錄的真實性等環節。此稽核過程完全遵守「國際展覽及活動產業稽核委員會」 (EEIAC) 以及「國際展覽及活動協會」(IAEE) 共同採用的會展業稽核準則。亞洲消費電子展同時也獲得「全球展覽業協會」(UFI) 的認證。

展會主要資料可以在 CESAsia.com 上獲得。

提示：由境外進入中國的記者須持 。

如需瞭解更多有關亞洲消費電子展的參展機會，請聯絡Brian Moon 聯絡方式： （電子郵件）或+1 703-907-4351（電話）

美國消費技術協會（Consumer Technology Association™）簡介：

美國消費技術協會(CTA)是代表著產值高達2870億美元的美國消費技術產業的貿易協會，其會員包括2200多家企業，其中80%為小型企業和新創企業，其餘一些則是國際知名品牌。協會在政策宣導、市場研究、技術培訓、產業推廣、標準制訂以及推動策略合作關係等方面為會員企業提供服務。此外，美國消費技術協會還是國際消費電子展（CES®）的所有者和主辦單位。國際消費電子展被公認為全球消費技術產業的一大盛會，該展會的所有收益均用於美國消費技術協會所提供的產業服務。

亞洲消費電子展（CES Asia）簡介：

由美國消費技術協會(CTA)所有和主辦、上海國際展覽中心有限公司聯合主辦的 亞洲消費電子展 也已成為消費技術產業的年度盛會，全方位展示亞洲市場創新產業價值鏈的廣度和深度。全球知名企業紛紛借助這一平臺向消費技術產業的高階主管、海外採購商、國際媒體以及部分中國消費者展示最新產品與技術，並提升品牌知名度。與會人員有機會近距離接觸來自中國和世界各國的知名品牌，並共同見證消費技術產業極具代表性的技術創新。

上海國際展覽中心有限公司（Intex Shanghai）簡介：

上海國際展覽中心有限公司成立於1992年，是中國國際貿易促進委員會上海市分會下屬的中外合作企業，由上海虹橋經濟技術開發區聯合發展有限公司、中國國際貿易促進委員會上海市分會以及杜拜投資鐵行地產公司共同投資建立。作為中國著名的國際貿易展會主辦及承辦商，除上海本地的自有場館外，上海國際展覽中心有限公司還管理多個外地展館，公司每年在中國成功主辦或聯合主辦十餘個大型國際專業展。上海國際展覽中心有限公司是上海市會展行業協會副會長單位、中國展覽館協會副理事長單位、國際展覽聯盟會員單位，在中國國內展覽業享有盛譽。線上造訪上海國際展覽中心有限公司請瀏覽 www.intex-sh.com 。

活動預告

消費科技名流晚宴（CT Hall of Fame Dinner） 2016年11月9日，紐約州紐約市 2017年消費電子展紐約發表會 – 2016年11月10日，紐約州紐約市 2017年消費電子展拉斯維加斯發表會 2017年1月3日，內華達州拉斯維加斯 2017年消費電子展 – 2017年1月5 - 8日，內華達州拉斯維加斯 2017亞洲消費電子展 2017年6月7 - 9日，中國上海

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161109005428/zh-HK/

CONTACT: 美國消費技術協會

Krista Silano, 703-907-4331

ksilano@CTA.tech

www.CESAsia.com

或

嚴敏潔, 021-62952017

yanminjie@intex-sh.com

www.intex-sh.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA SOUTH AMERICA CHINA VIRGINIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS DATA MANAGEMENT HARDWARE INTERNET NETWORKS SOFTWARE AUDIO/VIDEO TELECOMMUNICATIONS NANOTECHNOLOGY PHOTOGRAPHY SECURITY SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS VOIP

SOURCE: Consumer Technology Association

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/09/2016 06:42 AM/DISC: 11/09/2016 06:42 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161109005428/zh