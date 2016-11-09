欧贝特科技MOTION CODETM成为首款获得CB集团认证的动态安全码支付卡

法国科隆布--(BUSINESS WIRE)--十一月 9, 2016----(美国商业资讯)--全球领先的嵌入式安全软件产品、服务和解决方案提供商欧贝特科技(Oberthur Technologies, OT)今天宣布，该公司已获得法国经济利益团体(EIG) Cartes Bancaires集团(CB)对其全球首创的动态安全码支付卡MOTION CODE TM 的认证，该经济利益团体涵盖近120个支付服务机构。

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« Motion Code » (Photo: Business Wire)

欧贝特科技MOTION CODE TM 采用的功能与安全测试完全符合CB集团的要求，从而促成其获得CB认证。

作为全球独创，欧贝特科技已于2015年5月宣布建立动态安全码支付卡新标准 欧贝特科技MOTION CODE TM 。这一显示在卡背面签名条旁边的三位数代码用于验证在线支付。由于其尖端技术能够将电子纸屏幕、近场通信(NFC)天线及迷你电池整合于该卡内，该代码现可每小时随机自动变更一次。如果卡数据被盗，它会在接下来的一小时内失效。

因此，欧贝特科技可为银行和金融机构提供创新且全面整合的随时可用的解决方案，包括发卡（制造和个性化），以及动态安全码验证服务器。

目前，法国流通中的银行卡超过6,450万张。

CB首席执行官Gilbert Arira表示：“在法国，超过90%的在线交易使用信用卡进行。这种动态安全码将增强在线交易安全。该解决方案适用于全球所有的电子商务网站，并带来透明化客户体验。这些都是成功的关键因素。CB集团向欧贝特科技获得CB认证表示祝贺，此次认证证明该产品符合CB系统的所有功能和安全要求。”

欧贝特科技金融服务机构活动董事总经理Eric Duforest表示：“欧贝特科技非常高兴已获得CB对MOTION CODE™的认证，从而让一款确保在线交易安全的解决方案获得支付领域公认的实体机构的认可。MOTION CODE™是一项革命性创新，可确保最高级别的在线支付安全、简易性和快速部署，同时保证快速获得用户采用。欧贝特科技将在所有市场部署这一产品，以向全部用户推广普及。”

关于欧贝特科技 欧贝特科技是嵌入式数字安全领域的全球领导者，该数字安全在您连接、验证或支付时可为您提供保护。

欧贝特科技以高增长市场作为战略定位，并向庞大的国际客户组合提供适用于“终端”设备的嵌入式安全软件解决方案，以及相关的远程管理解决方案，包括银行和金融机构、移动运营商和政府，以及连接对象和设备制造商。

欧贝特科技在全球共有6,500多名员工，包括近700名研发人员。借助遍及全球的4个区域安全制造中心和39个安全服务中心，欧贝特科技的国际网络服务于169个国家的客户。垂询详情： www.oberthur.com 。

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