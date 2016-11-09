歐貝特科技MOTION CODETM成為首款獲得CB集團認證的動態安全碼支付卡

法國科隆布--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016----(美國商業資訊)--全球領先的嵌入式安全軟體產品、服務和解決方案提供商歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)今天宣佈，該公司已獲得法國經濟利益團體(EIG) Cartes Bancaires集團(CB)對其全球首創的動態安全碼支付卡MOTION CODE TM 的認證，該經濟利益團體涵蓋近120個支付服務機構。

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« Motion Code » (Photo: Business Wire)

歐貝特科技MOTION CODE TM 採用的功能與安全測試完全符合CB集團的要求，從而促成其獲得CB認證。

歐貝特科技於2015年5月宣佈建立動態安全碼支付卡新標準 歐貝特科技MOTION CODE TM ，此為全球獨創。這一顯示在卡背面簽名條旁邊的三位數代碼用於驗證線上支付。由於其尖端技術能夠將電子紙螢幕、近距離無線通訊(NFC)天線及迷你電池整合於該卡內，該代碼現可每小時隨機自動變更一次。如果卡資料被盜，它會在接下來的一小時內失效。

因此，歐貝特科技可為銀行和金融機構提供創新且全面整合的隨時可用型解決方案，包括發卡（製造和個人化），以及動態安全碼驗證伺服器。

目前，在法國流通的銀行卡超過6,450萬張。

CB執行長Gilbert Arira表示：「在法國，超過90%的線上交易使用信用卡進行。這種動態安全碼將加強線上交易的安全性。該解決方案適用於全球所有的電子商務網站，並提供透明化的客戶體驗。這些都是成功的關鍵因素。CB集團向歐貝特科技獲得CB認證表示祝賀，此次認證證明該產品符合CB系統的所有功能和安全要求。」

歐貝特科技金融服務機構活動董事總經理Eric Duforest表示：「歐貝特科技非常高興獲得CB對MOTION CODE™的認證，讓確保線上交易安全的解決方案獲得支付領域公認的實體機構的認可。MOTION CODE™是一項革命性創新，可確保最高等級的線上支付安全、簡易性和快速部署，同時保證快速獲得用戶採用。歐貝特科技將在所有市場部署這一產品，以向全部使用者推廣普及。」

關於歐貝特科技 歐貝特科技是嵌入式數位安全領域的全球領導者，該數位安全在您連接、驗證或支付時可為您提供保護。

歐貝特科技以高成長市場作為策略定位，並向龐大的國際客戶組合提供適用於「終端」裝置的嵌入式安全軟體解決方案，以及相關的遠端系統管理解決方案，包括銀行和金融機構、行動營運商和政府，以及連線對象和設備製造商。

歐貝特科技在全球共有6,500多名員工，包括近700名研發人員。借助遍及全球的4個區域安全製造中心和39個安全服務中心，歐貝特科技的國際網路為169個國家的客戶提供服務。查詢詳情： www.oberthur.com 。

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