川普當選穆斯林捏冷汗 加國總理：加拿大歡迎你們

經過1年7個月漫長紛擾的競選之路，美國大選今(8)終落幕，第58屆美國總統大選由共和黨候選人唐納川普（Donald Trump）勝出。

從川普參選以來，種族主義者的定位從來沒離開過他與他的支持者，去年12月川普更曾口出狂語表示，將全面禁止穆斯林入境美國，如今川普於美國大選中出線，不少美國穆斯林皆為自己的處境捏了一把冷汗，擔心自己未來在美國的生活。

川普在南卡羅來納州的造勢活動上曾公開表示，美國不能淪為相信聖戰、不尊重生命的激進好戰份子的受害者，呼籲美國應該全面禁止穆斯林入境，直到「我們的國家能搞清楚狀況為止」。

然而加拿大總理對川普的政見卻不敢苟同，加拿大媒體報導，加國總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau) 今年於紐約聯合國總部演講時提及，「當一個國家的領導面對民眾的恐慌時，他有兩個選擇，利用民眾的恐慌達到目的，或是設法平息這不安的氣氛。」他接著說，「我們該重視的是，如何讓一個國家團結，而不是如何去分裂它。」

當川普整天說要限制穆斯林入境的同時，杜魯道向國際表示願意接納三萬名敘利亞難民，「加拿大是個謙遜有禮的國家，我知道我們無法單靠自己的力量解決這些國際問題，但身為加拿大人，我們非常願意向需要的人伸出援手。」