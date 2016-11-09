大選結束 你憂鬱了？ 當心罹患「冬季憂鬱症」

前（７）日是24節氣中的立冬，也代表今年的冬天正式來了。冬天日照短，又常陰雨綿綿，尤其是北部地區，你是否也變得懶洋洋，朋友邀約不想去卻只想窩在家裡，整個人像快要發霉一般；生活、工作上遇到一點困難即出現抑鬱的負面情緒，當心這就是醫學上所謂的「冬季憂鬱症」（Seasonal Affective Disorder，SAD）。

美國國家心理衛生研究院(National Institute of Mental Health，NIMH)表示，人們的情緒的確會受到季節的影響，但並不能算是一種心理疾病，因為隨著季節的轉換，這種抑鬱的情緒會隨之消失；譬如說，「冬季憂鬱症」的好發期大多為晚秋到早冬，而到了春夏季負面情緒自然不藥而癒。

SAD的症狀多為：在冬季覺得悲傷、絕望和焦慮；莫名的感覺疲勞、精神不振、注意力無法集中和專心做事﹔食慾不振﹔不愛與人互動，對社交活動和愛好失去了興趣。NIMH表示，冬季憂鬱症的成因不明確，但曾有研究指出，因為冬天日照短，導致人體血清素不足、褪黑激素過多，以及維他命D濃度變低。另外，女性罹患的機率是男性的4倍。一般來說，住在高緯度、本身就有抑鬱症以及年齡層較小的族群更易出現冬季憂鬱症的情形。

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