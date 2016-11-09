2016最大黑天鵝…川普、脫歐預示全球進入新時代

今年六月，英國公投決定脫離歐盟，令全世界大感震驚。非預期的結果導致資金避險潮湧現，英鎊暴跌至31年來最低記錄，恐慌性賣壓更讓全球市值在短短一天內蒸發超過二兆美元。英國脫歐因此被形容為2016年最大黑天鵝事件。

如今，川普在美國第58屆總統選舉獲勝，更一舉成為得以與脫歐事件相提並論的最大政壇黑天鵝。

針對這兩隻黑天鵝，有專家指出，反全球化思潮以及種族民族主義情緒爆發為主要推力。面對全球保護主義與反移民情緒的高升，英國脫歐與川普當選讓人們看到全球經濟整合此一共識被明顯推翻。

更有專家認為，脫歐現象不會止於英國，川普崛起也不是獨立事件。有鑒於歐美政治經濟關係的高度共通性，這兩起事件將會帶動其他歐洲國家的反歐盟及反移民政治傾向，而川普當選亦將成為衝擊全球政經市場最大的黑天鵝，更是危險的政治信號。

然而，也有人認為，川普當選其實沒什麼需要擔心的。《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb日前接受美國新聞台CNBC專訪時便指出，川普當選美國總統不但有極高的可能性，也沒什麼太需要擔心的。

他說，川普當選的後果並沒有人們想象的這麼「可怕」。無論如何，川普就是一名實質的地產商人，而當人民選出一位商人作為總統時，他將盡可能有求必應。也因為這樣，川普不太可能會做出末日般的政策選擇。

Taleb亦表示，他反對兩黨政治，也反對投票給川普或希拉蕊任一方。但是無論是誰當選，發生的改變都不會太大。

他接著表示，如果最終結果是川普進了白宮的橢圓辦公室，這名實境秀電視明星可能會修飾掉以往慣說大話的形象，而官僚特權階層也將會被推翻。川普在黨內初選時大獲全勝，便是因為其成功獲得大量基層選民的支持，在基本原則上讓人民有推翻官僚的機會。

此外，相較於希拉蕊，當選後的川普可能反而不會在國際事務上過多干涉，並且會試圖向多數民意靠攏。

無論何種解讀，美國此次大選造成共和黨「完全執政」，川普成為逾60年來首位從未有過州長或國會議員資歷的素人總統。不可諱言的是，川普當選儼然成為反全球化、反體制民粹浪潮在美國境內的體現。