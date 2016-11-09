川普勝選　美媒：TPP的終結、退出亞洲、全球經濟波動

美國總統大選於今（9）日揭曉，共和黨候選人川普最終勝出，跌破眾人眼鏡。究竟川普獲勝後，對亞洲、對台灣有什麼影響？美國財星雜誌（Fortune）做出以下分析。

「無論川普是贏或輸，這都標誌了美國領導的終結，特別是道德式的領導」，一位前日本外交官在選前表示，「我不認為這是川普個人造成的，反而是關乎整個美國社會的氛圍，選出了這樣的人作為他們的領導者。」川普從競選活動始就大大顛覆了美國民主的傳統，他刺激、尖銳的言詞吸引大量激情偏激人士。輿論為他貼上自大、粗野的種族主義者、政客等等標籤，面對這些指控他全盤否認。

川普描述當前的美國是黑暗大陸，向中國、墨西哥、伊斯蘭國屈膝。他堅持反移民、反全球貿易的態度與過去領導者恰恰相反。1990年代蘇聯瓦解後，美國即秉持「良善美國式霸權」的中心思想形塑國際經濟、推動全球化。

現在，美國面臨著中國崛起的挑戰。中國已然茁壯成經濟上的強權，她面對週邊地緣政治的問題越趨強硬──發展軍事武力、忽視仲裁法庭駁回其南海主張的決定。

TPP告終？

亞洲最擔心的莫過於川普的貿易保護主義。畢竟，出口佔亞洲整體GDP的四分之一，其中又有五分之一是輸出美國。

歐巴馬任內大力促成跨太平洋戰略經濟夥伴協定 （Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP）。做為華盛頓重返亞洲的重要戰略，TPP建立一個涵括12國的自由貿易區，同時把中國摒除在外。

現在看來，隨著川普言明反對，TPP成了一灘死水。

「中美之前互相敵對，美國進入亞洲的最佳辦法就是TPP。」印度前財政部長Chatib Basri表示。

美國的盟友日本、南韓、台灣、新加坡都受惠於開放、自由的貿易政策。如果華盛頓改走孤立保護主義，將會大大降低美在亞洲的影響力。諷刺的是，美國未來的承諾難以預期，迫使更多亞洲國家靠攏北京。中國，這個川普不時嘲諷攻擊的對象，反成了最大贏家。

「美國批評泰國、菲律賓、馬來西亞的國內事務，已經使這些東南亞國家往中國傾斜。」，新加坡李光耀公共政策研究學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）教授Kanti Bajpai表示，「如果再退出TPP，絕對會增長中國的亞洲勢力。」

安全危機？

凱投宏觀（Capital Economics）資深亞洲經濟學家Gareth Leather指出，川普執政後，菲律賓、台灣、南韓會是新興亞洲國家中最脆弱的經濟體。他又補充：「其實對這些區域經濟體而言，最大的風險是川普的外交政策，不是貿易政策。」

川普對亞洲盟友的承諾有所保留，他認為日本、南韓應支付更多金錢讓美軍留守，並且日韓是時候發展自己的核武能力對抗中國、北韓。而希拉蕊，作為歐巴馬提出重返亞洲政策的國務卿，一般認為她會維持歐巴馬的外交政策。這樣分裂的外交態度，不論選舉結果如何，都一定程度破壞美國在亞洲的信譽。

Jesper Koll，日本WisdomTree基金管理的執行長說：「更宏觀的問題是，美國還能不能維持領導全球的角色？」他接著表示：「我所有的中國朋友都說，『中國應該在20年內可以超越美國、領導世界，現在看來就在明年一月。』，這不是笑話，這是自然發展的趨勢。」

全球經濟走向？

川普的在外交上的保護主義傾向，抽離亞洲，及其國內財政緊縮政策，將不可避免地影響全球市場。

施羅德首席經濟學家 Keith Wade評論道，川普的財政政策主張減稅及削減支出，很可能將導致利率與通膨提高及財政赤字擴大，另外在保護主義及全球經濟成長減緩的壓力下，將打擊全球股市及風險性資產，仰賴全球貿易的新興市場更是格外地脆弱。

施羅德指出，川普的當選可能會引發市場波動，由於投資人預期他將兌現其競選承諾，即一個更加保守封閉的美國，這可能使企業獲利衰退，並可能將現存的貿易協定與地緣政治風險帶向複雜局面。