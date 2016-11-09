北京--(BUSINESS WIRE)--十一月 9, 2016--(美国商业资讯)--近期，大通电子交易所荣获2016年由Global Brand杂志评选的最佳外汇交易平台奖（香港）。同时，大通电子交易所总裁 Naser Taher先生本人也被评选为中国最佳金融服务机构CEO，Naser Taher先生欣然接受该奖项，并表示本次获奖主要归功于大通电子交易所优秀员工们一直以来所付出的努力。

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大通电子交易所及CEO Naser Taher 先生双双获奖(图示：美国商业资讯)

Global Brand杂志此次评选十分严格，评选目的在于表彰在金融行业内表现突出、服务一流的团队。众多外汇交易平台经过严苛的评审后，大通电子交易所脱颖而出。该奖项公布后，美通社、凤凰、网易、新浪、和讯等多家国内外知名媒体相继报道。

大通电子交易所凭借其不断创新的技术和产品、有口皆碑的服务品质，为客户提供行业内最专业而悉心的交易服务。集团董事长Naser Taher先生也凭借其远见卓识，为中国外汇交易市场开辟了一个更为广阔的投资环境。

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