南方四賤客預言：加拿大也要蓋牆 阻擋美國移民

美國總統大選目前開票中，川普當選率高達95%，加拿大移民部網站因此被塞爆，「移民加拿大」原先只是許多人美國人用來挖苦川普當選，就要移民以躲避川普統治的美國的玩笑話，如今可能一語成讖。



目前加拿大移民部網站無法進入，而加拿大政府官網雖可連線但速度緩慢，移民相關資訊也無法讀取。

川普對墨西哥移民的態度嚴厲，最著名的政見是要「在美國與墨西哥之間蓋一道牆」，還說蓋牆的費用要由墨西哥買單，加拿大媒體則表示，看來現在加拿大也要學川普蓋牆，就蓋在南方邊境，抵擋那些為了躲川普的美國移民。

事實上，加拿大總理杜魯道在3月到美國一所學校參訪時，就被問過「會不會跟川普一樣蓋牆以阻擋逃出美國的移民？然後叫美國人付錢？」當時杜魯道表示：「美加關係密不可分，人民來來去去的，我們不可能會因此阻擋美國的。」

South Park saw this coming. @RubinReport pic.twitter.com/RZ95Xpn1fL — Lalo Dagach (@LaloDagach) 2016年11月9日

而更有網友發現，美國動畫喜劇《南方四賤客》（South Park）的劇情就曾預言，加拿大將在美加邊境築起一道高牆，對比現在加拿大移民部網站癱瘓的現象，格外諷刺。