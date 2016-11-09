川普領先全球股市慘跌 台股驚跌274點

共和黨候選人川普問鼎白宮機會大增，截至下午2時14分，共和黨候選人川普目前選舉人票總計244票，再26票就達到當選門檻。今（9）日開盤後全球金融市場為之驚嚇暴跌，日股盤中狂洩1000點、跌幅逾5.86%，韓股重挫70點，台股收盤嚇趴274.23點，一舉跌破9000點大關，各大類股一片慘綠。



加權指數終場以8943.2點作收，在避險賣壓出籠下，成交值擴大到新台幣1190億元。



上午全球金融市場隨著即時開票狀況忐忑不安，由於川普一路領先柯林頓．希拉蕊，約10時左右，金融市場出現第一波避險賣壓，日、韓、台股指數同步狂洩，美國道瓊電子期貨盤從大跌 200餘點，跌幅一路擴大到500點、700點等，更讓全球金融市場陷入一片焦慮情緒中。



其他亞股表現方面，截至下午 1時30分止，港股跌605點、跌幅達2.64%，上証A股跌15點，跌幅0.45%；菲律賓股市跌145點、跌幅2%，泰股跌19點、跌幅1.32%等。



台股今天盤面上殺盤重心主要在權值股，包括台積電跌 6.5元、跌幅3.45%，聯發科跌 7.5元、跌幅3.29%，大立光跌195元、跌幅5.52%，鴻海跌2.6元、跌幅3.13%。



傳產股的台塑跌2.1元、跌幅2.43%，台化跌2.7元、跌幅2.8%，台塑化跌3.5元、跌幅3.24%；富邦金跌1.7元、跌幅3.8%，國泰金跌1.65元、跌幅4.05%等。