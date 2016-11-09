富邦金控2016年10月份獲利說明

富邦金控2016年10月自結稅後淨利34.34億元，累計前10月稅後淨利達437.68億元，每股盈餘(EPS)為4.28元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

台北富邦銀行10月稅後淨利11.28億元，累計前10月稅後淨利137.68億元。主要核心收益包括淨利息收入與淨手續費收入較去年同期成長，資產品質維持穩健，截至2016年10月底，逾放比率為0.22%，備抵呆帳覆蓋率為595.6%。北富銀10月份淨提存4,309萬元，提存前獲利為13.86億元，

富邦人壽10月稅後淨利17.43億元，累計前10月稅後淨利252億元。2016年前10月初年度保費收入（First Year Premium）達1,710億元，較去年同期成長3.2%；總保費收入（Total Premium）達4,087億元，較去年同期成長6%。

富邦產險10月稅後淨利3.21億元，由於去年同期提列自留損失，10月稅後淨利較去年同期大幅成長51.7%，累計前10月稅後淨利27.88億元。承保績效維持穩健。

富邦證券10月稅後淨利9,860萬元，獲利趨緩主要受市場因素影響，惟經紀業務仍維持平穩。受惠自營和承銷業務增加，累計前10月稅後淨利17.21億元，較去年同期大幅成長90.2%。