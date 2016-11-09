Xignite將授權交易所和資料供應商使用其採用AWS的市場資料雲端平臺

香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 9, 2016--(美國商業資訊)-- FinovateAsia 2016 -- 雲端 金融資料應用程式設計介面 (Application Programming Interfaces)領先提供商 Xignite, Inc. 今日宣佈，公司可授權使用其市場資料雲端平臺。

Xignite市場資料雲端平臺是一個雲端市場資料發送解決方案，能夠協助交易所和金融資料供應商從 Amazon Web Services (AWS)公共雲端透過大規模可擴充API來發送資料。該解決方案可讓市場資料一直儲存在雲端，而買方可僅在需要時或按照需要來購買。Xignite解決方案能夠讓身處260億美元市場資料業中的交易所、資料供應商、指數公司和其他資料創建者迅速地升級或替代傳統的發送技術，同時大幅降低其基礎設施成本。客戶可在其各自的雲端環境中部署並獨立運行Xignite平臺。

如今，大多數即時和參考資料都透過專屬的終端發送，例如Bloomberg Professional，或透過傳統的資料資訊源發送，例如由湯森路透提供的資料資訊源，或透過FTP傳輸平面檔案。這些傳統的方式對基礎設施的要求很高，而且公司需要花費高昂的成本才能在其資料中心複製這些市場資料。這一解決方案能夠協助客戶進行創新，並大幅降低其基礎設施成本，例如金融機構和金融科技公司。

Xignite執行長兼創辦人Stephane Dubois表示，「在數年之後，大多數企業應用軟體將移至雲端，而且消費這些資料的上億台裝置也將依靠雲端來運轉。如果你的資料在2020年前沒有上傳至雲端，那麼你的業務將可能無法生存。」

Xignite是雲端市場資料的先驅，曾於2003年推出其第一個純支付商業REST API，並於2008年推出其首款採用AWS的API。公司每年為超過1兆個API請求提供服務，其使用量以每年超過300%的速度成長。

市場資料雲端支援：

透過雲端型REST API (CloudAPIs) ( CloudStreaming )傳遞數據；向終端用戶裝置發送HTTP串流；HTML5小工具( CloudWidgets )；雲端型檔案發送至AWS S3帳戶( CloudFiles )和市場事件快訊 ( CloudAlerts )。 各種金融資產類別（股票、ETF、共同基金、固定收益、外匯、期貨、選擇權和其他衍生工具）的工具 傳遞來自於全球市場的 即時資料 分筆數據 和參考資料

關於XIGNITE

Xignite, Inc. 被譽為銀行界十大最酷品牌之一，致力於為各類金融服務的創新提供支援，並為金融服務和金融科技公司提供雲端型參考市場即時資料，且這些資料可以輕易地與網站、應用程式和軟體整合。Xignite由AWS託管的資料雲端平臺能夠讓公司簡化基礎設施，迅速地擴充，並更快地進行創新。Xignite的客戶囊括1,000多家金融服務、媒體和軟體公司，包括 BMO 、 BlackRock 、 Charles Schwab 和 IEX 以及領先的金融科技顛覆者，例如 Betterment 、 FutureAdvisor 、 IEX 、 Motif Investing 、 Personal Capital 、 Robinhood 、 SoFi 、 StockTwits 、 Wealthfront 和 Yodlee 。欲瞭解更多資訊，請造訪 http://www.xignite.com 或在Twitter上關注 @xignite 。

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