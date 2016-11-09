深港通引資金活水 香港H股具投資價值

中國資產荒現象使得中國境內投資人尋求替代資產，即將於11月底 開通的深港通，無疑為南下香港的資金打開新的管道，富邦投信量化 及指數投資部主管廖崇文指出，由於現階段港幣相對人民幣強勢， 加上香港市場仍是全球估值最低的市場之一， 預期南下香港的資金可望持續源源不絕，有利H股後市表現， 建議在投資組合中布局FB H股正2（股票代號：00665L）強化投資效率。

根據之前經驗，受惠於滬港通股票多來自於保險、銀行、食品飲料、 交運、汽車、證券、家電和建材等行業，而從QFII、RQFII 的經驗來看，境外的機構投資者的風格以穩健為主， 大多青睞高分紅、低估值的股票， 另外也會關注一些中國新經濟的類股，如科技、國產軟體、 新能源等等公司。

而深港通推出後，廖崇文認為，預計南下香港的資金將會保持在高位 。主要原因有幾方面，首先，今年中國股市表現平平， 投資人將目光轉向香港等海外市場；再來， 港幣相對人民幣表現強勢，使得投資港幣計價的資產興趣增加； 最後，港股尤其是H股的投資價值對中國民眾吸引力提高， 香港市場仍是全球估值最低的市場之一， 香港與國企股價指數處於歷史較低水準， 深港通預期將使得中國內地投資人增加很多新的港股與H股投資標的 ，加上新的管道與額度可以購買港股， 預期南下香港的資金將源源不絕。

廖崇文進一步分析，下半年以來中國市場持續震盪，各類事件頻傳， 從6月中旬MSCI決議推遲將A股納入新興市場指數、6/24英 國脫歐公投全球震盪、7月中國中央政治局會議表示將去除資產泡沫 ，市場解讀主要針對房產泡沫的打壓，然後7月底銀監會表示將大幅 強化銀行股權理財的監管引發市場震盪，8月中國政府宣佈深港通獲 批，9~10月中國政府開始大量出臺各式房地產限購政策， 打擊飆漲的房市。在這些不確定事件多空衝擊下， 中國藍籌股股價卻逐步回升，尤其是以金融及藍籌股為主的H股。