希望閱讀-國際閱讀教育論壇在新北

新北市政府教育局於今(9)日在國立臺灣圖書館辦理 「希望閱讀-2016國際閱讀教育論壇」， 邀請美國南加州大學榮譽教授/國際語言學大師 Dr. Stephen Krashen、臺灣知名作家張曼娟教授， 共同探討如何透過自由自主的閱讀， 讓孩子在變化快速的世界裡保有好奇與求知能力。會中並表揚22縣 市教育局處推薦的「閱讀典範教師」，由教育局副局長黃靜怡與《 天下雜誌》教育基金會董事長殷允芃共同頒獎。

黃副局長表示，新北市與《天下雜誌》教育基金會合辦「 國際閱讀教育論壇」已邁入第10年， 希望透過論壇廣邀各國教育專家學者來台， 分享教育改革的趨勢與成功經驗， 並倡導社會大眾對於閱讀教育的重視， 同時也在今天表揚推動閱讀教育優秀的老師， 希望成為大家學習的典範。

今年論壇邀請Dr. Stephen Krashen蒞臨，他是「自然教學法」（Natural Approach） 的其中一位創立者，其最著名的研究，是建立「 全面的第二語言學習理論」，推動以「自主閱讀」（Free Voluntary Reading）來學習第二語言。其著作多次獲獎，在2005年 更成為國際閱讀協會「閱讀名人堂」（Reading Hall of Fame）的名人之一； 臺灣知名作家張曼娟教授也分享自身的閱讀與寫作經驗，1985年 出版《海水正藍》，獲選為影響台灣四十年來最鉅的十本小說之一， 近年投入「文普書」寫作，致力推廣經典閱讀；2005年成立私塾 「張曼娟小學堂」，帶領孩子閱讀經典與寫作， 同時透過有聲書及童書創作，將經典文學現代化、立體化， 引爆台灣經典學習熱潮。

在兩位知名教授分享完閱讀經驗後， 下午則邀請閱讀典範老師回到論壇舞台，老師們輪流上台進行演講， 分享在地的閱讀力量與故事，最後並與台下聽眾進行問答互動， 激發出更多教學熱情與火花。

新北市將提升學生閱讀能力列為本市重要教育政策， 自升格後共改造了131所學校圖書館， 每年編列了國中小學充實圖書改造暨營運計畫6千多萬元， 積極改造學校圖書館環境，讓圖書館成為孩子享受閱讀的地方； 每年也編列300多萬發展電子書， 透過資訊網路消弭本市城鄉教育的落差現象；提供本市境內公立國小 8,100 班每日1份國語日報、一年級及公立附幼1,750 班每週1份國語日報週刊； 另外也提供全市中小學未來少年月刊以及國小未來兒童月刊； 建置國中小多元化閱讀圖書角，延伸閱讀場域， 並成立九大區二手書募集中心及公益圖書館，讓舊書有好家、 社區走進學校來。新北市教育局在「卓越人才 LEADING未來」三年計畫中將活化閱讀角60校、 充實館藏主題圖書66萬冊，希望在閱讀教育軟硬體的建設下， 提升學生在國際閱讀教育的競爭力。