美大選後遺症…無可避免的種族敵意

美國第58屆總統選舉今（9）日進入最後階段，選票於台灣時間上午7時開始陸續開出，選情緊繃。

美國總統大選不但為全球投資市場帶來高度不確定性，兩位總統候選人的政治立場亦將深深影響美國未來四年的政策走向。

《紐約時報》撰文引述《華爾街日報》的社論指出，無論大選最後結果是川普還是希拉蕊當選，大選過後所遺留的後遺症將會持續存在於社會中，狹隘偏執的情緒將會浮出水面。

文中指出，8年前，陷入金融危機泥沼的美國選出了歷史上第一位黑人總統，也是繼詹森後政治主張最具自由主義色彩的總統。

然而，星期二的選戰，將會看到數以千萬計的美國人投票支持反對移民的政治立場，以及在邊境築牆等貿易保護主義。

無論是哪位候選人在選舉結果中成為勝利的一方，競選過程中所加深的政治狹隘情緒都會為美國社會帶來新的困境。大選後所型塑的社會形象，也將會為種族敵意所支配。

文中接著指出，若論當前美國所面臨的挑戰，下個執政黨將要面對猖獗的貧富差距和貧窮問題、落後的基礎設施、以及急待改革，孤立而流於平庸的公共教育。

此外，執政黨也須處理昂貴而無效的健保體系，還要煩惱棘手的氣候變遷議題。

文中表示，川普競選過程中，成功動員步入老年階段、教育程度不高的白人。這些人相信他們的國家正漸漸迷失於一個多元種族的社會。加上川普於競選時大力煽動以贏得選民支持，種族對立因而深化。

文中以健保為例，2007年時，有69%的美國人認為聯邦政府的責任應確保每個人都被納入健保，但是去年的民調卻顯示僅剩50%的人如此認為。

共和黨對歐巴馬所提出的「可負擔健保法案」（The Affordable Care Act）大力抨擊固然有其成效，然而種族才是造成此改變的根本原因。

加州大學爾灣分校政治學系助理教授Michael Tesler在針對2012年美國總統大選的研究中指出，公眾對於歐巴馬政府健保改革的支持度下滑的主因在於種族保守派的浮出。

反對者認為，健保改革圖利美國黑人，並有損自身福利，而歐巴馬身為黑人此一事實亦加深了這樣的立場。

種族切割依然是建構和諧社會的一大阻礙。在諸多公共議題中皆可看到「我們/他們」的二元對立及零和博弈關係。

此次美國大選究竟如何預示美國的未來？

若川普當選，其政策願景若實現，最直接的影響可能將使美國經濟陷入危機；但是不論川普贏或輸，美國已曝露在更深的種族歧視情緒中，文中更不諱言表示，這將是川普最大的政治遺緒。

星期二的大選結果，將會比2012 年的總統大選更加種族對立，而共和黨票源則很大程度加深這樣的對立。種族間的不信任感將成為一個強而有力的政治槓桿。

在這樣的情況下，諸如氣候變遷或打擊收入不平等及貧窮等棘手問題將變得有如癡人說夢。以此次美國選舉來看，日漸多元化的美國最終導向一個更包容社會的可能性亦將會受限。