台北松山意舍酒店 溫馨感恩節火雞大餐

溫馨歡樂感恩節來臨!台北松山意舍酒店 17 樓 Que 餐廳推出限量『感恩節火雞溫馨外帶禮籃』每 組售價 3600 元，6-8 人享用超有滿足感，即日起到 11 月 24 日開放預訂溫馨火雞禮籃!豐盛的 禮籃外帶組合，搭配感恩節經典傳統配菜。11 月 24 日到 11 月 27 日晚餐期間，更可以在飯店內 享用『溫馨感恩節火雞大餐』，每隻火雞 2600 元(約 6-8 人享用)，並搭配每人 680 元沙拉吧。火 雞禮籃外帶及感恩節火雞大餐皆需三天前預訂，快邀約親朋好友溫馨齊聚，台北松山意舍酒店共 享感恩佳節時光。

感恩節火雞溫馨外帶禮籃 搭配感恩節經典傳統配菜

台北松山意舍酒店限量推出的『感恩節火雞溫馨外帶禮籃』，每籃 3600 元，即日起到 11 月 24 日止開放預訂，禮籃內容物豐富，全隻爐烤胭脂火雞，以肯瓊粉醃製整晚提味，再以爐烤二小 時、表皮金黃，肉香汁甜，約 5 公斤重的火雞可供 6-8 人享用，搭配酸甜爽口的蔓越莓果醬及祖 傳肉汁，雞腹中填滿各式蔬菜，洋蔥、紅蘿蔔、西芹等)用料實在，超有滿足感。禮籃內容更有其 他豐富多樣的美味搭配，傳統法國經典長棍麵包抹上奶油，香濃不已，香脆可口酥脆帶皮洋芋， 濃郁奶油香的爐烤甜玉米，健康加倍的熱炒蔬菜(花椰菜/甜椒/胡蘿蔔)，不可或缺的經典凱薩沙 拉，以及主廚特製的 8 吋焦糖蘋果派，細緻可口的口感，焦糖香氣融合蘋果派的甜味，剛剛好適 合全家享用火雞完的滿足感甜點，多達八道的經典傳統配菜，豐富組合滿足味蕾。

溫馨感恩節火雞大餐 全家共享佳節時光

台北松山意舍酒店從 11 月 24 日到 11 月 27 日四天晚上推出『溫馨感恩節火雞大餐』，每隻火雞 2600 元，6 到 8 個人可以分享，適合全家大小齊聚一堂吃火雞大餐，超有過節氣氛，並搭配每人 680 元沙拉吧，超級豐盛多樣化選擇的溫馨感恩節火雞大餐，絕對讓您心滿意足!台北松山意舍酒 店邀請您一起歡度感恩佳節。 火雞外帶禮籃預購資訊:  預訂時間:即日起至 2016 年 11 月 24 日，請於提領三天前預訂，並完成付款。  提貨時間:2016 年 11 月 19 日至 11 月 27 日，下午 4:00 至晚上 8:00。