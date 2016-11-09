紐蒙特公司成功完成印尼資產的出售

丹佛--(BUSINESS WIRE)--Nov 8, 2016--(美國商業資訊)--紐蒙特礦業公司(NYSE:NEM)（以下簡稱「紐蒙特」或「該公司」）已經成功將其在PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)中持有的所有權股份出售給PT Amman Mineral Internasional (PTAMI)。PTNNT經營印尼的Batu Hijau銅金礦，該資產的名稱現在變更為PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT)。

紐蒙特在PTNNT持有48.5%的股權，獲得的總對價為13億美元。這筆金額包括9.2億美元的總現金收入和與銅價上漲和Elang礦床未來任何開發掛鉤的4.03億美元或有付款。住友公司(Sumitomo Corporation)控股的Nusa Tenggara Mining Corporation也將其在PTNNT的24.5%股權售予PTAMI。紐蒙特和PTAMI在整個銷售過程中密切配合並建立了富有成效的關係。

總裁兼執行長Gary Goldberg表示：「紐蒙特是印尼政府的長期夥伴。我們支持新的業主，因為他們為資產及其團隊負責。出售我們在PTNNT的股權可簡化我們的投資組合，有助於我們把重點放在與我們能力最匹配的資產以創造價值並管理風險。我們將把出售收入用於繼續資助我們利潤率最高的專案、償還債務並支付具有競爭力的股利。出售完成後，我們的長期成本和生產前景保持穩定。現在，我們約四分之三的黃金蘊藏量位於美國和澳洲。我們感謝Batu Hijau團隊、PTAMI、當地和國家政府領導人、我們所在社區和合作夥伴在完成出售方面提供的支持，我們將繼續攜手努力以實現平穩過渡。」

在紐蒙特第三季和以前的財務業績中，Batu Hijau被歸類為待售資產並報告為停止營業部門。包含來自Batu Hijau的可歸屬淨利，紐蒙特調整後淨利達到每股0.51美元 1 。該公司報告的第三季來自持續營業部門而可歸屬於紐蒙特股東的「公認會計原則」(GATT)淨利為每股0.32美元，調整後淨利為每股0.38美元 1 。

紐蒙特因公允估價資產出售而產生28億美元收入，已推進五個有機成長專案，並憑藉完成這筆出售而將淨債務降低56%（自2013年以來）。該公司的資產負債表、自由現金流生成和規劃進行的專案，在黃金產業仍然屬於最強勁者。紐蒙特最近以低於預算1.5億美元的費用如期完成在蘇利南(Suriname)的Merian專案和Cripple Creek & Victor擴張專案，並且正在Long Canyon進行新礦藏開採及在Tanami和Carlin進行擴張。預計未來兩年這些專案將可總共增加100萬盎司的低成本金礦產量。

關於紐蒙特

紐蒙特是一家領先的金礦與銅礦生產商。公司的業務主要集中在美國、澳洲、迦納、秘魯和蘇利南。紐蒙特是唯一一家進入標普500指數的金礦生產商，並於2015年和2016年被道瓊永續發展世界指數評選為礦業領軍企業。紐蒙特是價值創造的業界領導者，並由其領先的技術、環境、社會和安全績效提供有力支撐。紐蒙特成立於1921年，於1925年上市。

關於前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿包含《1933年美國證券法修訂案》27A節以及《1934年證券交易法修訂案》21E節定義的「前瞻性陳述」，屬於此類章節和其他適用法律中的安全港條款範疇。此類前瞻性陳述可能包括但不限於未來專案出資，未來債務償還，未來股利支付，成本和生產展望，未來收到或有付款（仍取決於銅價和Elang的未來任何開發），PTAMNT（包括Elang礦床）的未來開發和營運，Long Canyon、Tanami和Carlin的未來開發與相關未來生產和成本，以及其他未來財務業績或業務預期。在該公司對未來事件或結果表達或暗示期望時，此類期望或信念的表達出於誠意，並且具有合理基礎。但是，預估是根據某些假設，而這些假設可能被證明是不正確的，「前瞻性陳述」仍受風險、不確定性和其他因素的影響，可能造成實際結果與前瞻性陳述中表達、預測或暗示的未來結果存在顯著差異。與「前瞻性陳述」相關的風險可能包括但不限於黃金和其他金屬的價格波動、貨幣波動、生產成本增加，以及礦石品位或開採計畫中假設的開採速率的差異、政治和營運風險、社區關係、衝突解決、專案或異議的結果，以及政府法規和司法結果。如要瞭解有關此類風險和其他因素的詳情，請見公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的2015年10-K表年報（2016年2月17日提交）、該公司於2016年10月26日向SEC提交之2016年9月30日結束的季度10-Q表，以及該公司向SEC提交的其他文件。除非適用證券法律要求，否則該公司無義務公開發佈對這些前瞻性陳述的修訂（包括但不限於展望），亦無義務評價對交易的期望或PTAMI或其他第三者關於交易的聲明。投資人不應假設之前發佈的「前瞻性陳述」未獲更新即構成對這些陳述的再次確認。持續依賴「前瞻性陳述」應由投資人自擔風險。

非公認會計原則財務指標

非公認會計原則財務指標只是為了提供額外資訊，並不具備公認會計原則(GAAP)規定的任何標準含義。不應孤立地考慮這些指標，也不應用這些指標取代按照GAAP編製的業績指標。

調整後淨利（虧損）

管理層使用調整後淨利（虧損）來評價該公司的經營業績並規劃和預測未來的業務經營。該公司認為，經由排除對該公司在特定時期產生不相稱影響的某些項目，使用調整後淨利（虧損）此項指標有助於投資人和分析師瞭解該公司及其與礦物生產和銷售相關的直接和間接子公司的持續經營成果。列示的淨利（虧損）調整一般扣除該公司的稅金（法定有效稅率為35%）並扣除我們合作夥伴的非控股權益（如適用）。透過該公司的備抵評價做出的調整所產生的影響納入稅務調整之中。稅務調整還包括海外稅額扣除、替代式最低稅負制抵減稅額、資本損失和不容許的海外損失。管理層確定的調整後淨利（虧損）組成項目會定期受到評估，並且部分以礦業分析師所使用的非GAAP財務指標的審查為依據。可歸屬於紐蒙特股東的淨利（虧損）經調整為如下調整後淨利（虧損）。

1 非GAAP指標。 對可歸屬於紐蒙特股東之淨利的調整，請參見第2頁至第4頁。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161108006310/zh-HK/

CONTACT: Newmont Mining Corporation

媒體連絡人

Omar Jabara, 303.837.5114

omar.jabara@newmont.com

或

投資人連絡人

Meredith Bandy, 303-837-5143

meredith.bandy@newmont.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA COLORADO INDONESIA

INDUSTRY KEYWORD: NATURAL RESOURCES MINING/MINERALS PROFESSIONAL SERVICES FINANCE COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS

SOURCE: Newmont Mining Corporation

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/08/2016 09:27 PM/DISC: 11/08/2016 09:27 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20161108006310/zh