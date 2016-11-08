美國總統大選展開投票 美東率先登場

全世界期待已久的美國第58屆總統選舉將於美國時間8日將舉行，因時差關係美東九個州的投票所已率先開放，選民將在民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓和共和黨對手川普間作一抉擇。



這九個州先開始投票選舉新總統後，其他各州也將於台灣時間今日稍晚展開投票。



投票所最先開放的九個州是康乃狄克、印第安那、肯德基、緬因、新罕布什爾、新澤西、紐約、佛蒙特和維吉尼亞。



在此之前，新罕布什爾州3個小村凌晨已經搶先投開票，川普（Donald Trump）搶占上風，暫以32比25票領先希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。



英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，新罕布什爾州迷你小村迪斯維爾（Dixville）、哈特（Hart's Location）和米爾斯菲爾德（Millsfield）在昨天午夜過後開始投票，每個人都投完票後即結束投票。



希拉蕊．柯林頓在迪斯維爾和哈特獲得較多選票，但川普在米爾斯菲爾德以16比4大勝，搶得領先優勢。