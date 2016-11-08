寶可夢更新 限時內稀有寶貝隨時在身邊

精靈寶可夢《Pokémon GO》萬聖節活動剛剛落幕，官方緊接著釋出更新，此次更新重點有三：推出每日任務獎勵機制、打贏道館後不會被他人佔走，以及打敵方和我方道館的聲望值調整。另外，為慶祝此次更新，即日起至11日於活動期間內，稀有寶可夢還可能隨時出現在你身邊！

自從寶可夢官方封鎖雷達和外掛後，玩家就少了相當多，因此為了重燃玩家的熱誠，官方推出每日任務獎勵機制至少讓玩家每天有上線的動力，上線來拿拿道具也不錯！

每日任務獎勵機制為：玩家每天首次抓寶、刷PokéStop時，都可獲得額外的600星塵與500經驗值獎勵。如果連續 7天達成任務，則可再獲得 2000 經驗值和 2400 星塵。希望吸引玩家回籠增加造訪次數，也讓玩家更容易升級和獲得資源進化小精靈。

當玩家打贏敵方道館時，會有一段時間是只有你可以放新的精靈寶可夢進入道館。不再像以前一樣，旁邊圍觀的玩家會先看到白色空著的道館，並趁機搶先放新的寶可夢上去。改版以後，認真打道館的玩家不會再嘔氣，想守株待兔的玩家也沒機會了。

打道館的聲望值也做了調整。打贏敵方道館時，敵方道館會損失比以往更多的聲望值；打贏我方道館時，我方道館增加的聲望值會比以前少。也就是說，要「拆塔」更容易，但要「疊塔」變得更困難。

另外，為了慶祝此次更新，11月7日到11月11日將擴大寶可夢出沒範圍，稀有寶可夢可能就出現在你附近喔！