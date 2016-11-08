飛利浦與Masimo簽署病患監測和選定治療解決方案的多年業務夥伴關係協議

阿姆斯特丹和加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--Nov 8, 2016--(美國商業資訊) -- 皇家飛利浦(NYSE: PHG; AEX: PHIA)和Masimo公司(NASDAQ: MASI)今天宣佈了一項範圍廣泛的多年業務夥伴關係，涉及兩家公司在病患監測和治療解決方案領域的創新。該夥伴關係包括北美及亞洲和歐洲某些市場中針對Masimo非侵入性感測器技術（例如其rainbow ® 和SET ® 平臺）搭配飛利浦病患監測及選定治療解決方案的聯合市場行銷和銷售專案。此外，未來飛利浦將在某些飛利浦IntelliVue ® 監測儀中整合Masimo SedLine ® 腦功能監測儀、O3™局部氧飽和度儀和Nomoline™二氧化碳監測技術。

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飛利浦是病患監測解決方案的全球領導者，擁有從多參數床邊監測儀至結合行動應用程式及臨床決策支援工具的穿戴式病患監測儀的全方位產品陣容。這些整合解決方案的主要重點是預測及預防病患的病情惡化，旨在支援臨床工作流程和照護者的效率，並提升病患醫護。2015年，估計有2.75億名病患的監測工作是採用飛利浦的病患監測解決方案。

感測器和訊號處理技術是病患監測解決方案的基本要素，而Masimo是該領域的高產創新者。Masimo的非侵入性感測器和訊號處理技術創新的範例包括Masimo SET ® 脈搏氧飽和度儀、Masimo rainbow ® 脈搏碳氧-氧飽和度儀和Masimo總血紅蛋白(SpHb ® )監測技術。

皇家飛利浦執行長Frans van Houten表示：「該業務夥伴關係協議對於我們和客戶而言都是重要的一天，因為病患監測領域的兩家領導者合作開發旨在提升臨床療效和病患安全性的解決方案。我非常滿意我們已達成了一份有益於兩家公司的協議，同時我們終結了法律糾紛。展望未來，飛利浦和Masimo將全力專注於共同為我們的客戶提供有臨床意義的創新，例如在我們的IntelliVue ® 病患監測產品系列中整合Masimo rainbow ® 技術。」

Masimo董事長兼執行長Joe Kiani表示：「Masimo與飛利浦為了全世界病患和臨床醫生的利益而攜手合作，這實在太好了。我很高興我們能夠達成這一重要協議，它讓我們能專注於未來，以提供我們的客戶一直在尋求的解決方案。」

Masimo的rainbow SET™技術與適當的飛利浦病患監測平臺搭配，可分析多種波長的光，以便對總血紅蛋白(SpHb)、氧含量(SpOC ™ )、碳氧血紅蛋白(SpCO ® )、高鐵血紅蛋白(SpMet ® )和脈搏灌注變異指數(PVI ® )進行非侵入性的連續精確測量。在醫護現場採用飛利浦監測儀進行SpHb連續監測，可在侵入性血液採樣間期為臨床醫生提供對血紅蛋白變化的即時觀察。

飛利浦的預期現金流和收入結果

作為該業務夥伴關係協議的一部分，飛利浦與Masimo已同意終結兩家公司之間所有懸而未決的法律訴訟，這包括飛利浦無需按2014年10月的陪審團裁決向Masimo支付4.67億美元（約4.28億歐元）。飛利浦已同意在2016年第四季向Masimo支付3億美元現金（約2.75億歐元）；並承諾在今後數年中整合某些市場行銷及產品，而對該關係進行投資。簽署該業務夥伴關係協議對2016年第四季營運收入(EBIT)的影響甚微。

Masimo的預期現金流和收入結果

在預期第四個會計季度可省下法務費用之下，Masimo現在預估，排除該業務夥伴關係協議的影響，其2016會計年度稀釋後GAAP每股盈餘由2.13美元攀升至2.14美元。Masimo預料將動用來自該業務夥伴關係協議的一部分稅後收益來償還其循環信用額度下的未付款項。上述提出的指引僅為估計值，實際業績有可能不同。

關於皇家飛利浦

皇家飛利浦(NYSE: PHG, AEX: PHIA)是領先的醫療科技公司，專注於改善人類健康、使得從健康生活和預防，至診斷、治療和居家護理的各方面保健均能有更佳效果。飛利浦發揮先進科技和深厚臨床及消費者洞察的優勢，以提供整合式解決方案。公司總部位於荷蘭，是診斷影像學、影像引導治療、病患監測、衛生資訊學以及消費者健康和居家護理領域的領導者。2015年飛利浦醫療科技陣容的銷售額達168億歐元，員工近70,000人，銷售及服務遍及100多個國家。欲瞭解有關飛利浦的新聞，請造訪 www.philips.com/newscenter 。

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是創新的非侵入性監測技術的全球領導者。我們的使命是將非侵入性監測引進新的場所和應用，以改善病患的治療效果並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion ™ 脈搏氧飽和度儀，多項研究已顯示，該儀器可大幅減少假警報、並準確監測真警報。據估計Masimo SET ® 已應用於全世界主要醫院及其他醫療機構中超過1億名病患。2005年，Masimo推出rainbow ® 脈搏碳氧-氧飽和度儀技術，使得以往只能侵入性測量的血液成份可以用非侵入性方式連續監測，包括總血紅蛋白(SpHb ® )、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO ® )、高鐵血紅蛋白(SpMet ® )和最新的脈搏灌注變異指數(PVI ® )及氧儲備指數(ORi™)，此外還有SpO 2 、脈率和灌注指數(PI)。2014年，Masimo推出直覺式的病患監測和連接平臺Root ® ，搭載Masimo Open Connect™ (MOC-9™)介面。Masimo同時憑藉Radius-7 ® 穿戴式病患監測儀和MightySat™指尖脈搏氧飽和度儀等產品，而在mHealth領域居於活躍的領導地位。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪 www.masimo.com 。有關Masimo產品的所有已發表臨床研究，請造訪 www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm 。

前瞻性陳述 – 皇家飛利浦

本新聞稿可能包含涉及飛利浦財務狀況、營運結果和業務方面的某些前瞻性陳述，以及飛利浦在上述事項方面的某些計畫和目標。就其性質而言，前瞻性陳述包含風險及不確定因素，因為它們涉及某些事件並依賴於某些條件，而這些事件和條件將發生於未來，且眾多因素有可能導致實際結果和進展與這些前瞻性陳述所言傳或意會的內容存在實質性差異。

前瞻性陳述 – Masimo

本新聞稿包含美國1933年《證券法案》第27A條和1934年《證券交易法案》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述根據對影響我們的未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的限制，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致實際結果與我們在前瞻性陳述中表述的結果大相逕庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；我們對Masimo獨特的非侵入性測量技術的信念，這些技術與陽性臨床結果及病患安全性相關；我們對Masimo非侵入性醫療突破可提供具有成本效益的解決方案及獨特優勢的信念，；以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC網站 www.sec.gov 上免費取得。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律下可能有所要求，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。

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SOURCE: Masimo Corporation

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