飞利浦与Masimo签署患者监护和选定治疗解决方案的多年业务伙伴关系协议

阿姆斯特丹和加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--十一月 8, 2016--(美国商业资讯) -- 皇家飞利浦(NYSE: PHG; AEX: PHIA)和Masimo公司(NASDAQ: MASI)今天宣布了一项范围广泛的多年业务伙伴关系，涉及两家公司在患者监护和治疗解决方案领域的创新。该伙伴关系包括北美及亚洲和欧洲某些市场中针对Masimo无创传感器技术（例如其rainbow ® 和SET ® 平台）搭配飞利浦患者监护及选定治疗解决方案的联手市场营销和销售项目。此外，未来飞利浦将在某些飞利浦IntelliVue ® 监护仪中整合Masimo SedLine ® 脑功能监护仪、O3™局部氧饱和度仪和Nomoline™二氧化碳监测技术。

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飞利浦是患者监护解决方案的全球领先者，拥有从多参数床边监护仪至结合移动应用及临床决策支持工具的可穿戴患者监护仪的全方位产品阵容。这些整合解决方案的主要重点是患者病情恶化的预测及预防，旨在支持临床工作流程和医护提供者的效率，并提升患者医护。2015年，估计有2.75亿患者的监护采用飞利浦患者监护解决方案。

传感器和信号处理技术是患者监护解决方案的基本成分，而Masimo是该领域的高产创新者。Masimo无创传感器和信号处理技术创新的范例包括Masimo SET ® 脉搏氧饱和度仪、Masimo rainbow ® 脉搏碳氧-氧饱和度仪和Masimo总血红蛋白(SpHb ® )监护技术。

皇家飞利浦首席执行官Frans van Houten表示：“该业务伙伴关系协议对于我们和客户而言标志着重要的一天，因为患者监护领域的两家领先者合作开发旨在提升临床疗效和患者安全性的解决方案。我非常满意的是，我们已达成了一份有益于两家公司的协议，同时我们终结了我们的法律纠纷。展望未来，飞利浦和Masimo将全力专注于联手向我们的客户交付有临床意义的创新，例如在我们的IntelliVue ® 患者监护产品系列中全副整合Masimo rainbow ® 技术。”

Masimo董事长兼首席执行官Joe Kiani表示：“Masimo与飞利浦为了全世界患者和临床医生的利益而协同工作，这是一件十分可喜的事情。我高兴的是，我们能够达成这一重要协议，它可允许我们专注于未来，以交付我们的客户一直在寻求的解决方案。”

Masimo的rainbow SET™技术与适当的飞利浦患者监护平台搭配，可分析多种波长的光，以便对总血红蛋白(SpHb)、氧含量(SpOC ™ )、碳氧血红蛋白(SpCO ® )、高铁血红蛋白(SpMet ® )和脉搏灌注变异指数(PVI ® )进行无创、连续的精确测量。在医护现场采用飞利浦监护仪进行SpHb连续监护，可在侵入性血样采集间期为临床医生提供血红蛋白变化的实时观察。

对飞利浦的预期现金流和收入结果

作为该业务伙伴关系协议的一部分，飞利浦与Masimo已同意终结两家公司之间所有悬而未决的法律诉讼，这包括飞利浦无需按2014年10月的陪审团裁决向Masimo支付4.67亿美元（约4.28亿欧元）。飞利浦同意在2016年第四季度向Masimo支付3亿美元现金（约2.75亿欧元）；并承诺在今后数年中整合某些市场营销及产品，对该关系进行投资。签署该业务伙伴关系协议对2016年第四季度运营收入(EBIT)的影响甚微。

对Masimo的预期现金流和收入结果

作为第四财务季度预期的法务费用节约结果，Masimo现在预计，剔除该业务伙伴关系协议的影响，其2016财年摊薄后每股GAAP盈利由2.13美元攀升至2.14美元。Masimo预计将动用来自该业务伙伴关系协议的一部分税后收益来偿还其循环信用额度下的未付款项。上述提出的指引仅为估值，实际业绩有可能不同。

关于皇家飞利浦

皇家飞利浦(NYSE: PHG, AEX: PHIA)是领先的医疗技术公司，专注于改善人类健康、实现跨越从健康生活和预防至诊断、治疗和居家医护的健康谱系的更佳疗效。飞利浦发挥先进技术和深厚临床及消费者洞见的优势，以交付整合解决方案。公司总部位于荷兰，是诊断影像学、图像引导治疗、患者监护、卫生信息学以及消费者健康和居家医护领域的领先者。飞利浦医疗技术阵容的2015年销售额达168亿欧元，员工近70,000人，销售及服务遍及100多个国家。欲了解有关飞利浦的新闻，请访问 www.philips.com/newscenter 。

关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是创新的无创监测技术的全球领先者。我们的使命是通过将无创监测引进新的场所和应用，来改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET ® 移动和低灌注下测量™脉搏氧饱和度仪，多项研究已显示，该仪器可大幅减少假警报、并准确监测真警报。Masimo SET ® 据估计已应用于全世界领先医院及其他医疗机构中超过1亿的患者。2005年，Masimo推出了rainbow ® 脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的血液成份的无创连续监测，包括总血红蛋白(SpHb ® )、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO ® )、高铁血红蛋白(SpMet ® )和最新的脉搏灌注变异指数(PVI ® )及氧储备指数(ORi™)，此外还有SpO 2 、脉率和灌注指数(PI)。2014年，Masimo推出了Root ® ，这是一种直观的患者监测和连接平台，搭载Masimo Open Connect™ (MOC-9™)界面。Masimo同时在mHealth领域凭借Radius-7 ® 可穿戴患者监护仪和MightySat™指尖脉搏氧饱和度仪等产品发挥积极的主导作用。欲了解Masimo及其产品的进一步信息，请访问 www.masimo.com 。有关Masimo产品的所有已发表临床研究，请访问 www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm 。

前瞻性陈述 – 皇家飞利浦

本新闻稿可能包含涉及飞利浦财务状况、运营结果和业务方面的某些前瞻性陈述，以及飞利浦在上述事项方面的某些计划和目标。就其性质而言，前瞻性陈述包含风险及不确定因素，因为它们涉及某些事件并依赖于某些条件，而这些事件和条件将发生于未来，且众多因素有可能导致实际结果和进展与这些前瞻性陈述所言传或意会的内容存在实质性差异。

前瞻性陈述 – Masimo

本新闻稿包含美国1933年《证券法案》第27A条和1934年《证券交易法案》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；我们对Masimo独特的无创测量技术的信念，这些技术与阳性临床转归及患者安全性相关；我们对Masimo无创医疗突破提供具有成本效益的解决方案及独特优势的信念，；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站 www.sec.gov 上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是作为新信息、未来事件的结果还是其他事项的结果。

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SOURCE: Masimo Corporation

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