17年最嚴重霾害 新德里PM2.5超標90倍

印度首都新德里身為全球最髒的都市之一，在週日提出了許多新的政策，希望可以有效對抗近乎足以癱瘓整個都市的霧霾，以及急劇增長到每立方米900微克的空氣微粒PM2.5。

這種微小的粒子足以毀損肺部功能，然而，新德里的PM2.5數量不只超過印度政府設定的標準15倍，甚至突破世界衛生組織(WHO)標準90倍，足見其汙染嚴重。

新德里首席部長Arvind Kejriwal在週日告訴記者，歷經內閣的緊急會議後，決定隔日開始關閉新德里的學校三天，且所有建案跟爆破計畫都必須暫停至少5天，另有一間位於城市邊緣的燃煤火力發電廠被關閉十天。

地方政府同時還宣佈，除了醫院和基地台之外的地方，將禁止使用燃油發電機，而從週四開始，政府也會出動清潔隊，在新德里的所有主要幹道上進行一週一次的吸塵打掃作業，希望可以將空中飛舞的煙塵、微粒減少到最低。

然而，雖然在市內推行了這些政策，Kejriwal指出，新德里的污染源其實不是來自於自己的城市，而是鄰近省份造成的，因為在每年秋末冬初的時候，一旁的旁遮普省(Punjab)、哈里亞納邦省(Haryana)和北方邦(Uttar Pradesh)的農民都會藉由焚燒稻桿的方式來替之後種植小麥做準備，而這些燃燒後的稻草灰就會順著風向飄到新德里，造成嚴重的空氣污染。

新德里研究組織科學與環境中心(The Centre for Science and Environment)就指出，如果從政府釋出的數據與圖像去觀察，就會發現上一週籠罩新德里的霧霾已經達到17年來最糟糕的污染程度。

事實上，在意識到霧霾所造成的嚴重影響後，這幾年新德里政府已經在試圖解決問題，提出像是針對汽機車更嚴格的排氣標準，以及向進城的燃油卡車多徵稅等措施，試圖控制空氣污染的狀況，政府同時也禁止以前沒有規範的焚燒樹葉、垃圾等行為。

幾個月前，市府同時也是圖減少在冬天霧霾最嚴重的幾個月時，可以在上路的車輛，甚至兩度頒布為期兩週的禁令，只允許特定車輛依照其牌照號碼，在單數日或是偶數日上街，希望可以減少空氣污染帶來的危害。