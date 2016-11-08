心理醫師教你如何面對美國大選帶來的焦慮

美國的大選不僅讓民主、共和兩黨的支持者很焦慮，世界強權的總統人選更讓全球一起緊張，而為了舒緩大家緊繃的情緒，美國FOX News健康專欄找上知名心理醫師Keith Ablow，希望分享小撇步，幫助焦急的選民們。

Ablow醫師指出，在他經歷過的每次總統大選中，就像一場場的比賽一樣，結果無比重要，只要其中一名候選人落選，其支持的選民得失心也都很重，這會讓任一方的支持者陷入深深的絕望中，進而把國家分成兩半。

他介紹以下幾招，幫助民眾處理選舉在「心理上」造成的壓力，讓大家能明白美國不會被不同聲音擊垮。

1. 擁抱自己的理想並維持自信心。

記住，信心才是這個國家最重要的資產。美國曾經發生一次內戰，也捲入兩次世界大戰，國家的中心信念在一次又一次的戰爭中經歷考驗後屹立不搖，選民必須要相信一次次的大選後，選出的總統只是故事中的小插曲，且是基於堅定的原則而定，要堅信美國不會選出「錯誤」的領導人。

唯有信心，是沮喪的良方。

２. 放手一搏

不管你過去的民主選舉參與度是多少，儘量多參與，不要少參與，讓你的聲音發揚光大，並替自己的理念奮鬥，行動就是焦慮的休止符。

３. 最重要的，不要有仇恨

支持某個候選人並不代表你需要去仇視不同陣營的支持者，無論是持相反論點或是支持不同候選人的人都一樣。如果你的候選人選輸了，選擇三名支持勝選者的親朋好友並寄去三封賀電，在恭賀他們的同時，也告訴他們你不會放棄你的理念，並希望他們支持的候選人能讓美國持續繁榮下去。

不是為了自己，而是為了所有美國人，放下歧見求同存異，才是國家和解的道路。