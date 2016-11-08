外遇的企鵝 一夫一妻制的真相

《國家地理》（National Geographic）日前發佈的一段影片中，有兩隻雄性企鵝在互相廝殺，其原因是因為其中一隻雄企鵝回到家時，發現自己的企鵝老婆竟然和另一隻雄性企鵝共處一室，一氣之下便對小王企鵝大打出手，場面火爆。

其實過去企鵝的一夫一妻制也曾受過科學家的質疑，科學家指出，雖然約82％的企鵝會維持元配，但企鵝的社會關係結構複雜，所以可愛的企鵝亦會像人類般的相戀和出軌，儘管一般來說，企鵝會換伴侶的原因通常是因為一方死亡，而「離婚」則佔26%。

科學家甚至發現，雌性企鵝為了築巢，甚至有「賣身」的行為，為了建立巢穴，雌性企鵝會找尋單身的雄性企鵝進行交配，並在成功得到築巢用的岩石後棄雄企鵝不顧，回到自己原本的巢穴。而這些聰明雌企鵝通常會選擇單身的雄企鵝，避免如影片中受到同性企鵝的攻擊。

愛情鳥？假的！

傳統說來，天鵝是動物世界中少有的白頭偕老的夫妻，過去也有科學家發現企鵝在伴侶過世後會傷心欲絕，不再另外尋找其他伴侶，但美國國家科學基金會指出，沒有任何一種動物為完全的一夫一妻制，生物界的動物大多數都是雙偶制、多偶制和混配制。

研究人員Sarah Jane Alger指出，百分之九十的鳥類施行所謂「社交單配偶制」，意指和伴侶一同生活，在棲息環境、食物等基本生活資源運用上互相扶持，但同時互相欺騙，也就是說，天鵝和企鵝妻子也會紅杏出墻，丈夫會尋花問柳，發生肉體上的出軌。

下個象徵愛情的生物

對於企鵝也會出軌感到失望的讀者先別太灰心，雖然在整個自然界真正實行嚴格一夫一妻制的動物少之又少，人們過去視為愛的象徵的天鵝和企鵝竟然會外遇固然令人難以接受，但科學家發現一種「一生只愛一個人」的生物－蟑螂。

研究發現，有兩種品種的蟑螂在求偶並認定對方為一生的伴侶後，便不會和其他異性發生交配的行為，而且蟑螂和其他生物一樣，有跳舞求偶的行為。研究人員開玩笑的表示，蟑螂成為下一個代表真愛的生物其實非常符合邏輯，愛情有時候是駭人、無法預測的，並和表象看來截然不同，「而且蟑螂之間的愛情甚至能夠歷經億萬年、撐過大滅絕。」