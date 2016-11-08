孕期補充維他命Ｂ 可降低寶寶濕疹機率

擾人的濕疹雖然不具傳染性，但每到換季時分稍不注意就發作且無法根治，尤其初生兒的皮膚薄又脆弱，若不慎食入、吸入或碰觸到過敏源即可能誘發濕疹。根據英國南安普敦大學研究顯示，妊娠期間若適量補充維他命B群，可有效降低寶寶日後罹患濕疹的機率。

為了有效降低和避免嬰幼兒罹患濕疹的機率，來自生命歷程流行病學系的研究人員發現，孕媽咪在妊娠期間，如果母體血清中的菸鹼醯胺值較高的話，未來寶寶在滿周歲時罹患濕疹的機率比一般寶寶少了30%。

「菸鹼醯胺」為維他命B群的一員，能增加表皮層障蔽中脂質的形成，增加肌膚保水性、彈性以及抗老、發炎和淡化黑斑等。

番茄、蘑菇、綠色蔬菜、牛肉、雞肉、魚肉（尤其是富含Omega-3的魚種）、乳酪、雞蛋、馬鈴薯、堅果和全麥等天然食物皆含有豐富的菸鹼醯胺。

研究團隊表示，關於菸鹼醯胺和小兒濕疹的關連性尚需更多實驗佐證，但由此研究更證實了，孕媽咪的飲食均衡對腹中寶寶的潛在益處。

嬰幼兒最常見的皮膚炎就是濕疹，又名異位性皮膚炎。濕疹是一種慢性、反覆發作的皮膚病，有可能是遺傳或是後天環境造成。台灣大約每十位幼兒可能就有一位患有異位性皮膚炎，不過會隨著年齡增長而逐漸好轉，如果症狀受到良好控制，大約三分之一到一半患者可以痊癒。

異位性皮膚炎患者的膚質偏乾，若產生搔癢感，患者忍不住抓癢，會使患處發炎紅腫、脫屑，若不斷抓癢則會陷入「乾、癢、抓、發炎、脫屑」的惡性循環。