德國，慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--Nov 8, 2016--(美國商業資訊)--Power Integrations (Nasdaq： POWI ) 這家節能電源轉換之高壓積體電路的領導廠商今日宣佈推出 LinkSwitch™-TN2 離線式切換開關 IC，適用於輸出電流高達 360 mA 的非隔離式應用。新裝置可設定為降壓式、升降壓式或非隔離返馳式轉換器，可提供高精確度、高效率以及優異的無負載效能。該裝置整合了新的安全功能，包括輸入和輸出過壓保護，以及具有 725 V 崩潰電壓的耐用 MOSFET，提供穩健的輸出短路和過溫保護，防止發生電壓突波和上升。應用包括電器、HVAC、工業、家庭自動化 (IOT) 和量表系統，尤其是專用於電力網穩定性具挑戰性的印度及其他地區的應用。

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Power Integrations 推出新 LinkSwitch-TN2 切換開關 IC，可為非隔離式、離線式應用提供高精確度 (照片：美國商業資訊)

LinkSwitch-TN2 IC 具有超過 -/+ 3% 的電壓調整。這一高度準確性可讓設計人員免於使用後置調節器、將 BOM 降至最低，並在提升效率的同時縮小尺寸。新 IC 只需 20 個其他元件就可完成降壓式轉換器，且可設定為使用現成電感器，從而進一步縮減成本並降低供應鏈複雜度。

這些新裝置在低功率應用中極具效率，例如，以 12 V、120 mA (1.4 W) 的降壓式設計可達到超過 80 % 的效率。LinkSwitch-TN2 設計通常可在整個負載範圍內提供優異的效率，同時在降壓式排列中無負載功耗小於 30 mW，設定為非隔離返馳式時無負載功耗小於10 mW。這一工具對於設計人員遵守總能源消耗量 (TEC) 法規至關重要，這些法規規定了一系列工作模式的能源預算限制。LinkSwitch-TN2 效率效能使得製造商設計的電源供應器，可因應美國能源部、歐盟委員會 ErP 節能化設計指令、加州能源委員會、能源之星® 及其他組織的全球產品節能要求。

資深產品行銷經理 Silvestro Fimiani 表示：「我們的 LinkSwitch-TN2 離線式轉換器 IC 包括可選逐週期限電流，可讓設計人員選擇低成本電感器和電容，進而節省成本和電路板空間，也可讓設計人員使用最佳化外部元件將電路設定為輸出更高功率。新裝置穩健的 725 V MOSFET 可讓典型設計輕鬆耐受 1 kV 差模線間突波，而無需使用其他突波抑制器。」

LinkSwitch-TN2 IC 提供三種封裝：PDIP-8C、SO-8C 和 SMD-8C。裝置現已上市，單價為 0.60 美元，每次訂購數量為 10,000 件。Power Integrations 網站提供包括參考設計在內的資訊，網址為： www.power.com/linkswitch-tn2 。

關於 Power Integrations

Power Integrations, Inc. 是高壓功率轉換專用半導體技術的領導創新廠商。該公司的產品在綠色能源生態系統中起著關鍵作用，不僅利用可再生能源發電，還能在從毫瓦到兆瓦等各種應用中實現高效的功率傳輸及消耗。如需詳細資訊，請參考 www.power.com 。

Power Integrations、LinkSwitch-TN2、EcoSmart 和 Power Integrations 標誌為 Power Integrations, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者之財產。

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