德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--十一月 8, 2016--(美国商业资讯)--致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司（纳斯达克股票代号： POWI ）今日推出 LinkSwitch™-TN2 离线式开关电源IC，新器件适用于输出电流在360 mA以内的非隔离式电源应用。LinkSwitch™-TN2器件可用来设计降压、降压-升压或非隔离反激拓扑变换器，能实现高精度、高效率以及出色的空载性能。新器件集成了全新的安全保护特性，包括输入和输出过压保护以及具有725 V击穿电压的高可靠性MOSFET，可提供强大的输出短路和过热保护，防止输入浪涌和电压骤升。其应用范围包括家电、暖通空调(HVAC)、工业控制、智能家居(IOT)和电表系统，特别适用于销往印度和其他电网稳定性较差的国家或地区的产品。

Smart News Releases（智能新闻稿）是一个多媒体平台。在此处查看完整新闻稿： http://www.businesswire.com/news/home/20161108005178/zh-CN/

Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2开关电源IC， 可为非隔离离线式电源应用提供极高的电压调整精度 (照片：美国商业资讯)

LinkSwitch-TN2 IC的电压调整精度优于-/+ 3%。如此高的精度可使设计者省去后级稳压器，有助于减少BOM元件数、提高效率并减小尺寸。新IC只需要再使用20个元件就可以完成降压变换器的设计，并且可以配置为使用市售标准电感，从而进一步降低成本并使供应链简单化。

新器件在小功率应用中具有极高的能效，例如在12 V/120 mA (1.4 W)降压式设计中效率超过80%。LinkSwitch-TN2设计在整个负载范围内通常可提供出色的效率，在降压式设计中空载功耗小于30 mW，而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10 mW。对于规定了各工作模式能耗预算限值的总能耗(TEC)标准来说，该器件是帮助设计者轻松应对的利器。LinkSwitch-TN2的效率优势可使厂商设计出的电源轻松满足全球产品能效标准，这些监管机构包括美国能源部、欧盟委员会ErP生态设计指令、加州能源委员会、ENERGY STAR®等。

高级产品营销经理Silvestro Fimiani表示：“我们的 LinkSwitch-TN2 离线式变换器IC其逐周期工作的限流点可由设计者外部设定，从而允许选用低成本的电感和电容，进而节省成本和占板空间。设计者也可以对外围电路元件加以优化，以实现更大的输出功率。新器件内置一个性能强大的725 V MOSFET，可使典型设计轻松耐受1 kV的差模输入雷击浪涌，并且不需要额外使用抗雷击器件。”

LinkSwitch-TN2 IC提供三种不同的封装：PDIP-8C、SO-8C和SMD-8C。新器件现已开始供货，基于10,000片的订货量单价为每片0.60美元。如需包含参考设计在内的更多相关信息，请访问Power Integrations网站： www.power.com/linkswitch-tn2 。

关于Power Integrations

Power Integrations, Inc. 是高压电源转换领域半导体技术的领先创新者。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分，可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和消耗。有关详细信息，请访问网站 www.power.com 。

Power Integrations、LinkSwitch-TN2、EcoSmart和Power Integrations徽标是Power Integrations, Inc.的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿:http://www.businesswire.com/news/home/20161108005178/zh-CN/

CONTACT: 媒体联系人

Power Integrations, Inc.

Peter Rogerson, 408-414-8573

peter.rogerson@power.com

或

新闻代理联系人

BWW Communications

Nick Foot, +44-1491-636 393

nick.foot@bwwcomms.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CALIFORNIA GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE SEMICONDUCTOR

SOURCE: Power Integrations, Inc.

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/08/2016 03:01 AM/DISC: 11/08/2016 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161108005178/zh