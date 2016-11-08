中國人大釋法 提醒香港「誰才是老大」

「我不同意你說的話，但我誓死捍衛你發言的權利。」這句18世紀保障言論自由的名言經常被世界各地的代議士引用，但從未出現在中國。

對於這個兩千公里外不受控的香港特別行政區，北京傳達的訊息很清楚：「我們不同意你說的話，而且我們判定你無權表達。」究竟香港民選代表有無權利利用公開場域，宣揚反中國思想，當局給了個大聲的「不」。全國人大常委會一致的決定，僅是提醒香港，它所享有的自由，最終不過是北京當局一時心血來潮的許可。

昨(7)日出爐的香港基本法第104條解釋文，無疑是中國治港近二十年來，對香港司法系統的嚴重干預。宣誓的司法覆核案仍在香港法院進行審理，有史以來頭一次，中國人大不經香港政府或香港終審法院的提請，主動介入釋法。

為什麼中國高層不待香港法庭一審判決出爐再行表態？香港基本法委員會主任李飛表示，人大釋法非干預香港司法，面對青政議員的「港獨」主張，會嚴重危害國家主權，北京中央打擊港獨絕不手軟、絕不含糊。

同日，英國廣播公司《BBC》對此分析，釋法這步棋下得極其險峻，無疑會把香港長期的政治、憲政糾紛推上高峰。但從另方面想，北京的行動僅是回應一個同樣具爭議的行為：兩位候任立法會議員梁頌恆、游蕙禎10月中於立法會宣誓時使用不恰當字眼「支那」、爆英文粗口，展示印有「Hong Kong is not China」字樣的旗幟。

他們在宣誓前即應知道此舉會觸動中共的敏感神經，逼得中央勢必得有所反應。因此，中國人大常委定義議員的行為，是對國家主權、安全造成重大危害，其實並不令人驚訝。李飛更加上：「北京中央的態度很明確，不會寬待。」

值得注意的是，當局週一發布的釋法，其內容、解釋幅度究竟是限制授權的「解釋條文」，或已違法直接修改條文內容。另外，除了風波核心的梁、游兩位失去議員資格，令有數名年輕本土派議員的宣誓方式也引發討論。例如，慢速宣讀誓言、或用特異腔調進行，是否違反釋法內容「須準確、完整、莊重地宣讀誓言」？誰來裁奪標準？如果北京不滿香港法庭的決議，它的下一步動作為何？

香港大律師公會第一時間指出，人大常委會的釋法重大打擊特區司法獨立。

對北京來說，這些問題都是微不足道的。它的底線是，這七百萬港人中少數「麻煩製造者」的訴求絕對不能脅迫13億廣大中國人民。為徹底澆熄獨立的星火，侵害司法獨立、甚至一場憲政危機，都是中國高層早就準備好要付出的代價。

北京視所有「獨立」相關言詞為威脅中國主權、分裂國家行為違法，在西藏或新疆，倡議獨立的結果是漫長的刑期。

點燃戰火？

一旦港獨的聲音擴大，習近平清楚，他個人跟黨的基礎都會隨之不穩。在這樣的基礎下，香港議員在立法會的公開場合辱罵中國、大談香港國是絕對不被允許的。

《BBC》專精中國議題的編輯Carrier Gracie指出，現在有兩種聲浪產生競合，一是中國認同高於其他而存，習近平的中國夢，「中國民族的偉大復興」需要所有人民團結一心；另一種聲浪普遍存在香港、台灣的年輕世代，寧願追求民主自由，兩方顯然難以相容。而每次北京採用棍子──更嚴厲的手段對待香港時，只是更激化香港年輕選民。今年以前，幾乎沒有港人敢談及自決、獨立，但現在已獲越來越多人支持。

北京利用釋法褫奪民選議員的資格，對於香港民主人士來說，他們勢必得思考如何藉此聚集、擴大大眾的憤怒，下一步又該往哪裡突破。