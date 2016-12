全球均溫若上升兩度 沿海城市將成海底城

在7日於摩洛哥城市馬拉喀什(Marrakech)舉辦的全球氣候論壇上,一份最新的研究出,如果國際社會無法將全球均溫上升維持在攝氏2度(華氏3.6度)內,將會對海岸沿線的大型都市產生災難性的影響。

根據今(2016)年11月才產生效力的巴黎協議(Paris Agreement),各國同意將全球均溫上升上限設定在工業革命後的攝氏2度以內,然而,由於各國碳排量的不統一,以及減碳的難度,這個目標被設定在2045年前達成,誰都不知道這個時間會不會太晚。

研究假設,如果各國未能遵循協議大幅降低碳排量,在本世紀結束前,沿海的各大城市就可以體會到人類歷史上最大規模的海平面上升,然而這個情況並不是在世紀末的時候才會發生,現在就已經可以逐漸看到趨勢了。

更糟的是,全球超過九成以上的沿海地區將因為地層下陷、地下水枯竭、都市開發政策等原因,導致其沿海地區海平面上升的高度比全球平均值更高,尤其又以南亞和東南亞地區為最,低窪的海岸城市將會立刻被上升的海面蠶食,造成上百萬的居民流離失所。

對這些沿海大城而言,這樣災難性的景象大概會在世紀中就開始出現。

該研究在週一(7日)發行於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,利用超過兩打電腦演算5000次以上來建立合理的模型,並觀察海洋變化、海陸冰層融化等因子來判斷未來的變化,這也是國際社會第一份針對136個海岸都市提出確切上升數字的研究。

計畫負責人,利物浦國際海洋學研究中心的研究員Svetlana Jevrejeva和其他研究員發現,只要上升溫度超越攝氏2度,全球海平面大概平均下來會上升0.6英尺,但是許多沿海都市,像是奈及利亞首都拉哥斯(Lagos),上升幅度將會介於0.7英尺到1.1英尺之間。

非營利環境組織「環境核心」(Climate Central)的海平面研究員Ben Strauss指出,如果巴黎協議設下的目標未能達成,在本世紀末以前,佛羅里達州南部以及被暱稱為「靴子」的路易西安那州都會被淹沒在海平面底下,波士頓及上海等十萬人以上居住的大型都市也會有「滅頂」之災。

研究同時也針對不同等級的超標程度做出了假設。

依照現行碳排量,全球均溫將在2100年前上升攝氏5度,在這樣的情況下,以紐約市為例,將會面對至少上升3.6英尺(1公尺)的海平面,其他主要都市,像是塞內加爾的達卡(Dakar)、中國的廣州與青島、越南的胡志明市、奈及利亞的拉哥斯(Lagos)、菲律賓的馬尼拉等城市,海平面也會升高至少2.9英尺。

另一份獨立研究則認為,現在的海平面上升速度,是2800年以來的最快紀錄。

Jevrejeva則說,開發中國家飛速發展的沿海城市和極為脆弱的熱帶沿海生態系統,將讓這些地區在面對攝氏2度造成的海平面上升時,只有極為有限的時間去反應,這個溫度變化將會對沿海社群造成毀滅性的影響。

災難,正在倒數計時。