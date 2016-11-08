富邦證券推台股語音助理 行動下單用說的更方便

台灣於十年內將進入超高齡化社會， 工研院提倡將銀髮或高齡產業稱為「樂齡產業」， 未來這些族群連帶的經濟浪潮，若一個企業要永續經營下去， 勢必要正視樂齡族群的需求。根據資策會統計，2015年智慧型手 機普及率已高達近八成，持有手機並上網率為78.7%， 其中這項比率在50-59歲手機族中有62.8%，60歲以上則 是三成左右，顯示樂齡使用者對於使用3C產品趨之若鶩。 以富邦證券為例，電子下單系統的客群中， 超過五十歲以上的客戶佔三成五左右， 顯示熟齡客戶並不像刻板觀念裡那樣排斥科技服務， 決定他們是否使用的決勝點，反倒是在簡易、直覺、 方便的操作介面上。

對於部分樂齡客戶來說，學習科技產品的門檻較高， 也對於電子式投資的安全性多有疑慮，同時隨著數位時代的來臨， 視力方面的隱憂更是沉重課題，而多數行動證券APP中內建超過上 百項功能，如何從龐大選單中快速找到或切換所需功能， 也困擾樂齡投資人。

因此，富邦證券於2016年開發「台股行動語音助理」功能， 應用了語音辨識技術來理解客戶口述之指令， 可呼叫出內建的任何功能，及智能辨識出股票名稱或代碼， 客戶只要用說的，即可於「富邦e+」行動APP上呼叫出所需功能 ，無論是查詢報價、看技術分析，或是查庫存、下單交易毫不費力， 輕易讓樂齡客戶投資理財快人一步。