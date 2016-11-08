富邦證券推台股語音助理 行動下單用說的更方便

「富邦e+」行動APP台股語音助理，用說的更方便!
(照片由富邦提供)(來源 台灣英文新聞)
台灣於十年內將進入超高齡化社會，工研院提倡將銀髮或高齡產業稱為「樂齡產業」，未來這些族群連帶的經濟浪潮，若一個企業要永續經營下去，勢必要正視樂齡族群的需求。根據資策會統計，2015年智慧型手機普及率已高達近八成，持有手機並上網率為78.7%，其中這項比率在50-59歲手機族中有62.8%，60歲以上則是三成左右，顯示樂齡使用者對於使用3C產品趨之若鶩。以富邦證券為例，電子下單系統的客群中，超過五十歲以上的客戶佔三成五左右，顯示熟齡客戶並不像刻板觀念裡那樣排斥科技服務，決定他們是否使用的決勝點，反倒是在簡易、直覺、方便的操作介面上。
對於部分樂齡客戶來說，學習科技產品的門檻較高，也對於電子式投資的安全性多有疑慮，同時隨著數位時代的來臨，視力方面的隱憂更是沉重課題，而多數行動證券APP中內建超過上百項功能，如何從龐大選單中快速找到或切換所需功能，也困擾樂齡投資人。
因此，富邦證券於2016年開發「台股行動語音助理」功能，應用了語音辨識技術來理解客戶口述之指令，可呼叫出內建的任何功能，及智能辨識出股票名稱或代碼，客戶只要用說的，即可於「富邦e+」行動APP上呼叫出所需功能，無論是查詢報價、看技術分析，或是查庫存、下單交易毫不費力，輕易讓樂齡客戶投資理財快人一步。