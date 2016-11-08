長庚舉辦國內首次醫療機器人大賽

機器人技術運用範圍已從工業運用機器人發展至服務型機器人， 特別是醫療領域的機器人，更是世界各國未來新興產業的發展重點， 近年來高度吸引社會各界關注的「達文西手臂」， 以精準的機械手臂、解析度高的精密影像，徹底引發醫療新革命。 長庚紀念醫院特於創院40週年之時，首開醫療院所之先河， 於國內舉辦首次醫療機器人比賽， 期能透過本比賽激發社會各界對於醫療機器人之研發及創意， 觸動國內醫療及照護機器人產業發展。

長庚醫療財團法人長庚決策委員會李石增主委表示：「 在人口結構高齡化的衝擊下，產生醫療照護需求增加之現象， 預估2025年台灣超過65歲以上的人口將占總人口的20%。 在這樣的背景之下， 未來專業型的醫療機器人將成為機器人產品的主要發展趨勢， 工研院亦預期在2020年， 醫療照護機器人的產值將超過工業用機器人， 鑒於醫療機器人的時代來臨， 長庚紀念醫院期望能夠更積極的促進國內醫療機器人的發展， 提升國內的醫療技術，嘉惠更多的病人。」

長庚舉辦國內首次之醫療機器人大賽，結合實務界、產業界、 學術界指標性教授，另包括長庚醫學科技股份有限公司、台灣智慧自 動化與機器人協會等共同規劃本次賽事， 競賽主題泛指所有與醫療相關的服務， 並要求參賽作品須兼具完整性、創意性、可行性及商業性， 同時提供高額競賽總獎金新台幣200萬元， 有效激發參賽團隊之創意，因此參賽作品包括手術輔助（ 如傳遞器械自動化刷手護理師）、病患行動輔助（ 如輔助起身助行器）、病患復健輔助（如下肢復健系統）、 行動護理站（智慧醫療車機器人）、器械搬運等。 為期3個月的報名期間，總計吸引高達39支隊伍參賽， 在歷經初選及複選的激烈評選後，計18隊脫穎而出， 12月4日將於林口長庚紀念醫院醫學大樓一樓大廳舉辦決賽， 開放民眾蒞臨觀賞，如此豐富的競賽作品，決賽當天絕對精采可期。

長庚紀念醫院長期致力於醫療技術的發展， 冀望醫療機器人比賽能成為一個創意與研發的交流展示平台， 由比賽中發掘有潛力之作品及團隊，結合醫療的專業需求，整合產、 官、學界的資源投入，支持開發團隊繼續推動醫療機器人發展， 希望可以讓機器人的研發能更貼近醫療人員及病患的需求， 成為醫療超級好幫手。