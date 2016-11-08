新加坡教師團隊&丹鳳高中閱讀課程交流與參訪活動

2016年新加坡西區校群卓越華文與文化中心主辦臺 灣名師教學觀摩團，蒞臨臺灣進行語文課程交流與分享活動，今( 8)日第一站，來到新北市立丹鳳高級中學。 參加成員貴賓包括新加坡西區校群卓越華文與文化中心課程規劃與發 展司李冬梅女士、 南華中學華文部主任陳慧敏主任帶領各校華文部主任、特級教師等2 8位貴賓，

校長曾慧媚與校內社群教師：宋怡慧、張瓊瑤、陳慧如、 張心蔚、李秉儒、陳弘倫等教師規劃圖書館參訪； 閱讀社群教師簡岳璋、萬政儒、王一婷、陳靜薇、 王慧琴等人規劃課程授課、觀議課等活動，以有朋自遠方來， 不亦樂乎的心情，進行兩地閱讀課程教學觀摩，激盪教學思維， 開啟教學對話，相互交流閱讀教學策略。

公開授課教師由本校教務主任宋怡慧擔任課程教師，以「比較閱讀」 的方式詮釋「閱讀新世界」旅行的溫度──愛的行旅五部曲課程。 此次，新加坡與台灣兩地閱讀語文教學觀摩會， 特別邀請中等教育國文教學研究中心副執行長陳炫偉教授、 輔仁大學圖資系教授陳舜德教授以及國立清水高中楊朝淵老師， 進行公開觀課之後的評課與議課。新加坡特級教師團說：「 在宋怡慧老師閱讀新世界．旅行的溫度的課程中， 驚喜領略到丹鳳高中國中部孩子不同凡響的語文學習能力與社群教師 激發學生在提問教學上優秀能力的展現，十分出色。另外， 深深感受到社群教師的熱情接待與專業分享， 是一場很深刻又幸福的交流。」