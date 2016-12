新光人壽慈善基金會及新光人壽將於11月12日(六)晚上7:00在大佳河濱公園舉辦「與光同行、超越黑暗,2016新光公益路跑」。活動由新光金控副董事長許澎、人壽總經理蔡雄繼、慈善基金會執行長吳欣盈出席,並邀請脊髓損傷社會福利基金會林進興董事長、台灣視覺希望協會甘仲維博士,以及三鐵健將盲棒國手賴智傑、義肢籃球員前HBL當家控衛李承哲、英國在台辦事處陶戴明代理代表共同參加,6,000位跑友熱情響應。

為延續關懷社會公益並宣揚對國人視障及脊髓損傷者的關懷與重視,2016年新光公益路跑首度與世界跨城市知名路跑活動『Run in the Dark』合作舉辦,讓台北成為今年世界六大城市『Run in the Dark』活動開跑的第一站,本次活動報名費將全數捐做公益,讓新光對社會的守護延伸至更多地方。