「GLORIA OUTLETS華泰名品城」首座美式露天購物村 12/22擴大營運

全台首座國際級美式露天休閒購物村－「GLORIA OUTLETS華泰名品城」搶先宣布，將於12月22日(四) 全面展開二期擴大營運，預計將再度引起一陣Outlet熱潮！在台深耕超過40年的華泰大飯店集團所打造的「GLORIA OUTLETS華泰名品城」，將再新增65個新品牌，主打健康的戶外休閒用品及輕奢華時尚，其中更含20個首度進駐台灣outlet的品牌，同時還將有多間大型主題餐館進駐。

為提供「正宗美式」休閒園區的購物新體驗，今年也將配合美國傳統節慶，推出「桃園幸福聖誕村」以及「感恩節尋找火雞」等活動，讓消費者不僅有機會獲贈烤雞大餐，也能邊逛街邊賞聖誕美景與雪景！

「GLORIA OUTLETS華泰名品城」的美式風格深植人心，將配合美國傳統節慶舉行多波消費者活動。11月初將與園區各品牌配合，聯手舉辦「華泰幸福聖誕村佈置大賽」，邀請店家一同參與營造耶誕氛圍，並將於11月16日(三) 正式啟動「桃園幸福耶誕村」；當天將首度亮相大型水晶球、最大規模的聖誕雪景、聖誕老人裝置等多重驚喜，桃園市長鄭文燦也將親臨現場一同點燈揭開聖誕村序幕。後續還有「感恩節尋找火雞」活動接棒開跑，現場豐富且創意的相關裝飾，可望成為桃園新興熱門景點，吸引觀光人潮前來朝聖！

「GLORIA OUTLETS華泰名品城」二期擴大營運，除了近期新開幕的義大利精品品牌Valentino和日本高端丹寧品牌Evisu，將再新增65個新品牌！主打健康的戶外休閒用品及輕奢華時尚，另外還有大型的主題餐館進駐，提供消費者更多美食選擇。