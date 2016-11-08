飛機上真的有蛇！墨西哥航空驚魂

搭上這班飛機的乘客大概永遠也沒想到，好萊塢電影《飛機上有蛇》 ，惡夢般的劇情，會在自己身上真實上演！機上出現一條蛇在機艙內滑行、懸掛在頭頂天花板。

墨西哥航空向美聯社表示，這條蛇是在星期日，一架從托雷翁飛往墨西哥市的國內線班機上發現的。

從推特上的影片可看出，一條約一公尺長、亮綠色的蛇先是在機上置物櫃跟天花板的夾層中移動，接著就突然滑落、整隻懸掛在機艙天花板上搖搖欲墜，機艙內民眾一陣紛紛嚇的解開安全帶跳起來議論。墨西哥航空說明，飛機後來優先降落墨西哥市，工作人員隨即上前「搶救」這條迷途的蛇。

目前仍然不清楚為什麼這隻蛇會出現在飛機上。航空公司表示，他們正在調查原因，並盡力防止類似事情發生。