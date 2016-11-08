本土藝術家傳記紀錄片 傳承台灣之美

文化部所屬國立臺灣美術館7日舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「臺灣資深藝術家影音紀錄片」發表記者會，由鄭麗君部長主持，傳記及紀錄片主角傅申、廖修平、陳銀輝伉儷及台灣美術界重要藝術家均出席盛會。

國美館館長蕭宗煌說，文建會（文化部前身）自民國81年起編印「家庭美術館-美術家傳記叢書」，當年他在文建會服務時，是承辦人之一，去年他接任國美館館長，想不到又與這份工作久別重逢，20多年下來，原本計畫每年出10本，後來因經費不足等因素，近兩年出版冊數僅達六至七本，他深感傳記出版的速度「追不上老畫家」，對於發行傳記及記錄片的速度不及藝術家凋零速度感到相當惋惜。

文化部長鄭麗君表示，曾有位資深藝術家告訴她，「比起去威尼斯雙年展，我更希望自己的畫作掛在台灣人的家裡。」這正是『家庭美術館』叢書的初衷，她接著說，台灣藝術史重建是文化部的核心工作之一，美術家傳記及資深藝術家影音紀錄片的製作除了保存台灣藝術史的瑰寶，也傳承時代的精神，「一年出版7本實在是太少了，文化部一定會支持，請館長放心！」

國美館表示，兩項出版計畫均以藝術家個別的生命史作為主軸，在嚴謹的學術研究基礎下，透過平易通俗的筆調與影像，呈現20世紀以來台灣近代美術的重要開拓者，敘述他們的生命經驗、藝術歷程，以及對台灣美術發展的貢獻及影響。

「家庭美術館─—美術家傳記叢書」與「臺灣資深藝術家影音紀錄片」兩項105年度出版品，將廣為贈送國內大專院校、附設美術班的中小學、圖書館、文化機構等單位，以廣為推廣、分享資源，建構常民化的美學環境。藝術家傅申、莊嚴、廖修平紀錄片於12月間，分別安排於華視教育文化及人間衛視電視頻道等頻道播出，詳細內容請上國立臺灣美術館網站或中華電視公司網站，以及人間衛視網站查詢。