嶺南派起源於廣東，主張以西學滋潤傳統文人藝術之美，充分展現東西藝術的協調與交融。嶺南畫派自二高一陳之後，代表人物為關山月、黎雄才、趙少昂、楊善深，素有嶺南四傑美稱。李源海即為四傑中楊善深之嫡傳弟子，從師習得嶺南畫派的精髓，重寫生、重線條、重神態、重氣韻，不偏執一隅。國立歷史博物館為了帶領觀眾進一步認識嶺南派畫風，特別舉辦「嶺南畫境-李源海的水墨世界」，展出作品150餘件。

李源海，出生於臺灣苗栗。自小即展現極佳的藝術天分，曾赴德國進修卻因故與德國藝術學院深造的機會失之交臂，返臺後投入水墨藝術創作，為現今嶺南畫派重要傳人之一，致力於將西方文化融入東方水墨傳統藝術創作，為臺灣當代承傳中國現代水墨發展脈絡的指標人物。李源海於二十多歲時便已加入唐墨畫會，之後更參與春風草堂與春風畫會等團體，在規律的年度聯展鞭策下，迄今累積了無數傑作。先生之畫室號為「淨心草堂」，位處偏遠鄉間，遠離塵世紛擾，讓先生得以盡心地投入創作；此外更苦學勤耕，走遍大江南北，將大自然觸發的逸趣轉化成為畫意，努力捕捉水墨畫的新思維和境界，以開闊的心胸去探索藝術的內涵與意趣。

本展覽自2016年11月12日起至2017年1月8日止在國立歷史博物館二樓展出，回顧李源海四十多年的創作生涯，堅持愛鄉愛土的情懷，向來以臺灣風物為創作主題。不論花卉翎毛的見微知著，或是山水風景的氣象萬千，都充分展現出嶺南派的墨色融合之美。值此殊勝因緣，歡迎觀眾一起來分享其多年創作成果。