2016ITF圓滿落幕 進場人次總成長3.67%

2016 ITF台北國際旅展已圓滿落幕，11月4至7日4日旅展期間，進場人數總計361,071人次，較2015年成長3.67%，再次刷新歷年來的紀錄！旅展的最後一天因已是上班日，故主辦單位特別將活動時間延長至晚間7點，許多民眾也紛紛趕在旅展關展前，前來搶購最後好康！

旅展的最後一日也舉辦全天的旅遊論壇，上午的場次以「運動觀光─吸睛的新與市場」為主題，由台北國際旅展主任委員蘇成田擔任主持人，邀請到日本Ｍr. Munehiko Harada, Chairman, Japan Sport Tourism Alliance針對日本運動觀光促進策略提出見解；台北世界大學運動會組織委員會發言人楊景棠則是針對即將到來的臺北世界大學運動會分享城市行銷；中華民國高爾夫球場事業協進會理事長蔡君山則是分析台灣高爾夫觀光市場；雄獅旅行社總經理黃信川則是以時下最夯的運動旅遊為主題，說明觀光旅遊產業如何“動”出跨業大經濟。

下午的論壇主題為「南洋之藍海- 東南亞旅遊市場發展新趨勢」，請到交通部觀光局國際組組長林坤源擔任主持人，並請到來自印度的Ｍr. Sanjiv Agarwal, Chairman, OTM、Pauline Suharno, Commisioner & Director說明印度旅遊市場潛力, PT Elok Tour分析印尼旅遊市場的展望、TripAdvisor大中華區展示業務負責人劉信旻剖析大數據VS競爭力，協助業者了解旅遊新趨勢，開發創新產品。