斯倫貝謝宣佈2016年第四季及全年業績電話會議

休士頓--(BUSINESS WIRE)--Nov 7, 2016--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited, NYSE:SLB)將於2017年1月20日召開電話會議，討論截至2016年12月31日的第四季及全年業績。

此次電話會議訂在美國中部時間上午7:30、美國東部時間上午8:30、巴黎時間下午2:30開始。有關業績的新聞稿將於當天電話會議之前發佈。

欲參加此次電話會議，聽眾應在電話會議開始前約10分鐘聯絡電話會議接線生：+1 (800) 288-8967（北美境內）或+1 (612) 333-4911（北美以外），申請參加「斯倫貝謝收益電話會議」。

電話會議的網播將以僅限收聽模式在 www.slb.com/irwebcast 上同步推出。聽眾應在電話會議開始前15分鐘登入，以測試他們的瀏覽器並完成網播註冊。電話會議結束後，將在 www.slb.com/irwebcast 提供重播，一直到2017年2月20日為止，也可致電+1 (800) 475-6701（北美境內）或+1 (320) 365-3844（北美以外）收聽，存取碼為405410。

關於Schlumberger

斯倫貝謝公司是油氣業世界領先的油藏描述、鑽井、生產和處理技術提供商。公司擁有來自140多個國家的大約10萬名員工，其業務遍佈超過85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈，其業務範圍涵蓋油氣業從探勘到生產的各個環節，並擁有從鑽井到輸油管的整體解決方案，能夠增進油氣的採收以提供良好的油藏產量。

斯倫貝謝有限公司的主要辦公地位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙，其2015年的營業收入達354.7億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.slb.com 。

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CONTACT: 斯倫貝謝有限公司

Simon Farrant – 斯倫貝謝有限公司投資人關係副總裁

Joy V. Domingo – 斯倫貝謝有限公司投資人關係經理

辦公室：+ 1 (713) 375-3535

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