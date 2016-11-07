勵馨幫小爸媽辦婚禮 盼社會給予肯定祝福

走上紅毯，接受眾人的祝福，相互扶持，共度人生，一個簡單平凡的願望，在小爸媽身上卻是難以實現的奢求，勵馨基金會今天為四對小爸媽舉行婚禮，除了讓沒有機會披上白紗的小爸媽一圓婚禮夢之外，也希望他們在眾人與上帝面前的彼此誓約，在大家的見證之外，得到社會的祝福，不要因為小爸媽而遭到社會排除。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，今年共有四對已合法登記結婚的小爸媽及六個寶寶報名參加婚禮，他們分別來自台中、高雄、屏東，年齡多在20-22歲左右，最年輕的是17歲，寶寶的年齡從一個多月到四歲，也很感謝Johnson & Johnson的贊助，讓小爸媽們的承擔得到見證；而辦這場婚禮的意義在於，希望他們的婚姻與家庭受到社會公開的祝福，不要遭受社會歧視的眼光，而應在實際的生活適應與生涯規劃上給予協助，讓他們有勇氣迎接未來的各種挑戰。

勵馨基金會社工指出，實務上有許多共同扶養孩子的青少年父母，認真踏實的實踐親職角色，為了擔負起養育的責任，支付房租、尿布奶粉等生活開銷，努力工作；但因為年齡尚輕，沒有足夠的知識技能，在職場缺乏競爭力，因此仍面臨工作、托育、住宅的經濟壓力，更不要說從來沒有機會留下一張婚紗照、辦理一場受到祝福的婚禮。

至於目前引發熱議的結婚年齡問題，《民法》規定男生結婚年齡18歲、女生結婚年齡16歲，有立委日前在立法院提出男女婚齡一致調到十八歲的修法建議，並獲得行政院長林全認同，勵馨基金會則主張，婚齡一致才是性別平等的做法，而在青少年懷孕的議題上，除了對青少年加強性教育之外，也要透過性別權力平等教育，落實正確的性態度與自我形象；至於願意走入婚姻成為小爸媽的青少年，勵馨則希望社會能給予友善支持，讓他們在未來的人生中能持續融入社會。