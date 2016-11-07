特莱恩国际马术中心获选举办2018年FEI世界马术运动会™

北卡州米尔斯布林--(BUSINESS WIRE)--十一月 7, 2016--Tryon Equestrian Partners (TEP)董事总经理Mark Bellissimo今日宣布，位于北卡州博尔克郡米尔斯布林的特莱恩国际马术中心(TIEC)已获选成为2018年FEI世界马术运动会™( FEI WEG)的举办场地。该赛事由全球马术运动的主管机构 国际马术联合会 (FEI)负责管理，是八大核心马术项目的主要国际锦标赛，这八大项目包括场地障碍赛、盛装舞步和帕拉马术盛装舞步、三日赛、驾驭赛、耐力赛、马背体操和驭马术。

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Aerial view of the Grand Prix arena at Tryon International Equestrian Center (© Tryon Resort)

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FEI WEG每四年举行一次，介于两届夏季奥运会之间，下一届FEI WEG将于2018年9月10-23日举行。

Bellissimo表示，“我们十分荣幸能够获选举办2018年FEI世界马术运动会。继奥运会之后，FEI WEG是全球马术领域最重要的盛会。我们坚信，双方的合作和运营团队将为所有参与方打造一个难忘的体验，最终的目的是在美国大力推广马术运动，从而让该运动不仅仅局限于2,700万每年至少骑一次马的人群。”

FEI会长Ingmar de Vos表示，“我们非常高兴宣布特莱恩成为2018 年FEI WEG的举办地。特莱恩团队提交了一份十分出色的申办提案，而且我们对组委会充满了信心。特莱恩是一个非常棒的举办地，而且八个项目的所有必要基础设施几乎都已经到位。两年后，所有项目的选手将汇聚一堂，在各项赛事中角逐世界冠军，我们期待见证这一精彩纷呈的顶级赛事。”

Bellissimo表示，“我们对这一消息感到非常兴奋，同时也要感谢FEI所给予的信任，以及举办这一权威赛事的荣耀。该赛事与南卡和北卡两州的马术传统可谓是一脉相承，我们期待与FEI与美国马术联合会(USEF)开展紧密合作，让2018年FEI世界马术运动会大放异彩。”

与奥运会一样，每隔四年，来自70多个国家的马术爱好者都会前往WEG举办城市，为其本国的运动健儿加油喝彩。于法国诺曼底举行的上一届FEI WEG创造了4亿美元（折合约3.68亿欧元）的经济效益，为期14天的赛事吸引了50多万名观众。

Tryon Equestrian Partners南卡州和北卡州业务首席运营官Sharon Decker表示，“该赛事对南卡和北卡两州蓝岭山麓地区带来的经济效益令我们感到振奋不已。”

这项赛事曾登陆多个知名的主流城市，包括瑞典斯德哥尔摩（1990年）、荷兰海牙（1994年）、意大利罗马（1998年）、西班牙赫雷斯—德拉弗龙特拉（2002年）、德国亚琛（2006年）、肯塔基州莱克星顿（2010年）和法国诺曼底（2014年）。

美国马术联合会(USEF) 会长Christyne Tauber表示，“我们怀着激动的心情欢迎FEI WEG回归美国，同时也对该赛事留在北美感到十分欣慰。我们要感谢Tryon Equestrian Partners能够在如此短的时间内拿出方案来举办此次赛事。Tryon Equestrian Partners展现了其举办复杂、高水平赛事的能力，我们对其举办这一大型赛事的能力充满了信心。世界马术运动会是马术运动领域的顶尖赛事，而该赛事的举办为美国马术运动的推广提供了一个绝佳的机遇。”

2014年，Tryon Equestrian Partners (TEP)开始了其占地1,600英亩的特莱恩度假村的修建工作，该项目横跨北卡州米尔斯布林和特莱恩。为了修建特莱恩度假村，TEP在过去两年中投资了1.25亿美元，并意欲将其打造为全球顶级的马术风尚目的地。度假村在设计时便考虑到了WEG赛事的举办，因此绝大部分马术赛事基础设施均已到位。最近举办的一系列赛事也为其带来了机遇和赛程安排。如今，TIEC迅速享誉业界，成为了全球顶级马术赛事场地之一，它拥有12个策骑场地、1,160多个永久坐席，其场馆内设有多个住所、餐厅、商店，而且场地已经排出了全年的竞赛和赛事日程表。TIEC已举办了多项全国性的马术比赛，包括2016年美洲三日赛锦标赛，以及2016年U.S. Pony Club Championships East 赛事。敬请登陆 http://tryon.coth.com/article/welcome-to-tryon-international-equestrian-center-tryon-resort ，查看特莱恩国际马术中心最近的视频介绍。

Tryon Equestrian Partners董事总经理Mark Bellissimo也是Equestrian Sport Productions的执行合伙人和最大的股东。后者是美国一家拥有150多名全职员工和1,000名兼职员工的机构，其在全球范围内运营的FEI赛事比任何一家赛事主办方都要多。该机构在以下各州的四大场地举办为期38周的CDI和CSI赛事，这些州包括佛罗里达州、北卡州、科罗拉多州和纽约中央公园。Bellissimo家族还是美国最为知名和广泛发行的赛马运动杂志《Chronicle of the Horse》及其网站( www.coth.com )的所有者和出版商。该杂志的网站每年吸引的特定访客超过了830万。Bellissimo与其合作伙伴一道，在佛罗里达州、北卡州和科罗拉多州与马术相关的资产和地产中投资了5亿美元，其中包括近期于2016年春季以7,200万美元收购的棕榈滩国际马球俱乐部(International Polo Club)。

TIEC已成为该地区备受追捧的经济引擎，它带来了数百个工作岗位，并在过去两年的建造过程中聘用了数千名员工。WEG预计，赛事将为北卡州夏洛特、阿什维尔和希科里，南卡州的格林威尔和斯帕坦堡以及周边地区带来4亿美元的经济效益。TEP预计，公司将在未来两年中追加1亿美元的投资，开发二期项目。该项目主要专注于度假村设施的建设，包括住宿和酒店元素。

Bellissimo表示，“双方的合作打造了特莱恩国际马术中心，为马术运动各个级别的赛事和各个项目提供了支持，其中包括国际赛事和锦标赛。双方对于马术运动的激情源于一个共同的信念：我们能够在美洲将这一运动发扬光大，而且美国也需要一个综合性的高标准、高品质的场地，以便向更广泛的受众群展示所有的马术项目，并为社会各界接触马术运动提供更多的机会。”

垂询2018年FEI WEG详情，或咨询、询问相关事宜，请访问 www.TryonWEG.com 。

媒体咨询：新闻发布会将于11月4日周五上午10点在夏洛特商会举行，届时将发布该赛事能够为北卡州和南卡州带来的具体经济效益 。媒体咨询请联系Michelle McConnell Yelton (828-980-2883) 或Carly Weilminster (410-245-7441)，电子邮箱：media@tryon.com。

垂询特莱恩国际马术中心详情：

特莱恩场地幻灯片 - http://bit.ly/2a8YmKp

特莱恩场地视频 - http://tryon.coth.com/article/welcome-to-tryon-international-equestrian-center-tryon-resort

特莱恩 - www.tryon.com

周六晚间灯光视频 - http://bit.ly/2airvhS

开业仪式视频 - http://bit.ly/1IscKVz

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SOURCE: Tryon Equestrian Partners

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