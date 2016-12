特萊恩國際馬術中心獲選舉辦2018年FEI世界馬術運動會™

北卡州米爾斯布林--(BUSINESS WIRE)--Nov 7, 2016--Tryon Equestrian Partners (TEP)董事總經理Mark Bellissimo今日宣佈,位於北卡州博爾克郡米爾斯布林的特萊恩國際馬術中心(TIEC)已獲選成為2018年FEI世界馬術運動會™( FEI WEG)的舉辦場地。該賽事由全球馬術運動的主管機構 國際馬術聯合會 (FEI)負責管理,是八大核心馬術運動項目的主要國際錦標賽,這八大項目包括場地障礙賽、盛裝舞步和帕拉馬術盛裝舞步、三日賽、馬車競技、耐力賽、馬背體操和西部馬術。

Aerial view of the Grand Prix arena at Tryon International Equestrian Center (© Tryon Resort)

FEI WEG每四年舉行一次,介於兩屆夏季奧運會之間,下一屆FEI WEG將於2018年9月10-23日舉行。

Bellissimo表示,「我們十分榮幸能夠獲選舉辦2018年FEI世界馬術運動會。繼奧運會之後,FEI WEG是全球馬術領域最重要的盛會。我們堅信,雙方的合作和經營團隊將為所有參與者打造難忘的體驗,最終的目的是在美國大力推廣馬術運動,從而讓該運動不僅僅侷限於每年至少騎一次馬的2,700萬人。」

FEI會長Ingmar de Vos表示,「我們欣然宣佈特萊恩成為2018 年FEI WEG的舉辦地。特萊恩團隊提交了一份十分出色的申辦提案,而且我們對籌委會充滿了信心。特萊恩是非常棒的舉辦場地,而且八個項目的所有必要基礎設施幾乎都已經到位。兩年後,所有項目的選手將齊聚一堂,在各項賽事中角逐世界冠軍,我們期待見證這一精彩的頂級賽事。」

Bellissimo表示,「我們對這一消息感到非常興奮,同時也要感謝FEI對我們的信任並賦予我們舉辦這一權威賽事的榮耀。該賽事與南卡和北卡兩州的馬術傳統可謂是一脈相承,我們期待與FEI與美國馬術聯合會(USEF)緊密合作,讓2018年FEI世界馬術運動會大放異彩。」

與奧運會一樣,每隔四年,來自70多個國家的馬術愛好者都會前往WEG舉辦城市,為其本國的運動健兒加油喝彩。於法國諾曼第舉行的上一屆FEI WEG創造了4億美元(折合約3.68億歐元)的經濟效益,為期14天的賽事吸引了50多萬名觀眾。

Tryon Equestrian Partners南卡州和北卡州業務營運長Sharon Decker表示,「該賽事對南卡和北卡兩州的藍嶺山麓地區帶來的經濟效益令我們感到振奮不已。」

這項賽事曾登陸多個知名的主流城市,包括瑞典斯德哥爾摩(1990年)、荷蘭海牙(1994年)、義大利羅馬(1998年)、西班牙赫雷斯—德拉弗龍特拉(2002年)、德國亞琛(2006年)、肯塔基州萊辛頓(2010年)和法國諾曼第(2014年)。

美國馬術聯合會(USEF) 會長Christyne Tauber表示,「我們懷著激動的心情歡迎FEI WEG回到美國,同時也對該賽事留在北美感到十分欣慰。我們要感謝Tryon Equestrian Partners能夠在如此短的時間內提出方案來舉辦此次賽事。Tryon Equestrian Partners展現了其舉辦複雜、高水準賽事的能力,我們對其舉辦這一大型賽事的能力充滿信心。世界馬術運動會是馬術運動領域的頂尖賽事,而舉辦該賽事為美國推廣馬術運動提供了絕佳機會。」

2014年,Tryon Equestrian Partners (TEP)開始了其占地1,600英畝的特萊恩度假村的修建工作,該專案橫跨北卡州米爾斯布林和特萊恩。為了修建特萊恩度假村,TEP在過去兩年中投資了1.25億美元,並意欲將其打造為全球頂級的馬術風尚目的地。度假村在設計時便考慮到舉辦WEG賽事,因此絕大部分馬術賽事基礎設施均已到位。最近舉辦的一系列賽事也為其帶來了機會和賽程安排。如今,TIEC迅速享譽業界,成為全球頂級馬術賽事場地之一,它擁有12個策騎場地、1,160多個永久座席,其場館內設有多個住所、餐廳、商店,而且場地已經排出了全年的競賽和活動行事曆。TIEC已舉辦了多項全國性的馬術比賽,包括2016年美洲三日賽錦標賽,以及2016年U.S. Pony Club Championships East 賽事。敬請利用以下連結 http://tryon.coth.com/article/welcome-to-tryon-international-equestrian-center-tryon-resort ,查看特萊恩國際馬術中心最近的影音介紹。

Tryon Equestrian Partners董事總經理Mark Bellissimo也是Equestrian Sport Productions的執行合夥人和最大的股東。後者是美國一家擁有150多名全職員工和1,000名兼職員工的機構,在全球經營的FEI賽事比任何一家賽事主辦者都要多。該機構在以下各州的四大場地舉辦為期38週的CDI和CSI賽事,這些州包括佛羅里達州、北卡州、科羅拉多州和紐約中央公園。Bellissimo家族也是美國最為知名和廣泛發行的賽馬運動雜誌《Chronicle of the Horse》及其網站( www.coth.com )的所有者和出版商。該雜誌的網站每年吸引的特定訪客超過830萬。Bellissimo與其合作夥伴一起,在佛羅里達州、北卡州和科羅拉多州與馬術相關的資產和地產中投資了5億美元,其中包括近期於2016年春季以7,200萬美元收購的棕櫚灘國際馬球俱樂部(International Polo Club)。

TIEC已成為該地區備受歡迎的經濟引擎,它帶來數百個工作機會,並在過去兩年的建造過程中聘用了數千名員工。WEG預估,賽事將為北卡州夏洛特、阿什維爾和希寇里,南卡州的格林威爾和斯帕坦堡以及周邊地區帶來4億美元的經濟效益。TEP預計,公司將在未來兩年中追加1億美元的投資以進行第二期的開發。第二期主要集中於度假村設施的建設,包括住宿和酒店元素。

Bellissimo表示,「雙方的合作打造了特萊恩國際馬術中心,為馬術運動各個級別的賽事和各個項目提供了支援,其中包括國際賽事和錦標賽。雙方對於馬術運動的熱情源於共同的信念:我們能夠在美洲將這一運動發揚光大,而且美國也需要一個綜合性的高標準、高品質場地,以便向更廣泛的受眾群展示所有的馬術項目,並為社會各界提供更多機會以接觸馬術運動。」

欲取得2018年FEI WEG詳情,或查詢、詢問相關事宜,請造訪 www.TryonWEG.com 。

媒體查詢:記者會將於11月4日週五上午10點在夏洛特商會舉行,屆時將發佈該賽事能夠為北卡州和南卡州帶來的具體經濟效益 。媒體洽詢請聯絡Michelle McConnell Yelton (828-980-2883) 或Carly Weilminster (410-245-7441),電子郵件:media@tryon.com。

查詢特萊恩國際馬術中心詳情:

特萊恩場地幻燈片 - http://bit.ly/2a8YmKp

特萊恩場地影片 - http://tryon.coth.com/article/welcome-to-tryon-international-equestrian-center-tryon-resort

特萊恩 - www.tryon.com

週六晚間燈光影片 - http://bit.ly/2airvhS

開幕儀式影片 - http://bit.ly/1IscKVz

如欲取得最新資訊,請在Facebook上關注我們: 、 和,並訂閱我們的電子郵件新聞通訊。

