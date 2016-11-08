〈時評〉小心中國在APEC讓台灣穿小鞋



在中國百般阻擾下，台灣確定無法受邀出席在印尼峇里島舉行的國際刑警組織（INTERPOL）大會，接下來，我方須特別留意的是，接下來即將登場的亞太經濟合作領袖會議（APEC），會不會又被對岸穿小鞋。



繼中國阻擋我方參加國際民航組織（ICAO）大會後，這次又發生國際刑警組織大會的事件，台灣在中國的打壓下，國際空間不斷受到限縮。令人憂心的是，代表我方參加APEC領袖會議的親民黨宋楚瑜，能否順利成行，或是在期間，中共又刻意矮化我方。



中國拒絕我方參加APEC會議，並非無前例可循，2001年上海峰會時，中共當時就直接拒絕我方派出前副總統李元簇前往，因此，在宋楚瑜尚未正式踏進APEC會場，都仍存在相當大的變數。



儘管，這次APEC的主辦國是祕魯，不像2001年是由中國舉辦，因此，在尊重主辦國的前提下，中國不太可能越俎代庖，民進黨政府才大膽派出宋楚瑜。只是，祕魯上次舉辦時，引發不少抱怨，所以這次活動、技術安排，特別商請中國幫忙。



若中國真的要從中作梗，絕非難事，我方此行在參加APEC期間，必須特別當心留意，避免被穿小鞋。特別是，國共論壇的分組座談上，大陸學者已明白表示，現在兩岸關係，已從「冷對抗」轉為「熱對抗」；換言之，中國對台灣的對抗，會轉趨強硬，而且更檯面化。



APEC是國際性場合，更是全球焦點，中國領導人習近平本人也會參加，一般來說，在外交禮儀上，不致於公開給宋楚瑜難堪，但問題出在，中國會遵守這些規範嗎？就算習近平會，底下官員有不少人自以為是，仍尋找在各種場合機會給台灣下不了台。



APEC即將登場，宋楚瑜準備出發，希望中國打壓台灣的情事，不會再添一樁。



(作者李平華 資深媒體人）