〈時評〉大者恆大小者恆小 扭曲的台股已與經濟內需脫勾

台股集中市場的交易量不斷下降，從每日正常量900~1000億元，降至600、700億元，如今沒有單獨開市也只有四字頭量，11月1日集中市場成交量僅488.7億元，加上櫃買也只有625億元。

量住冷凍庫，但指數卻頻創新高，10月底一度逼近9400點新高價位，今年5月以來更已漲逾千點。除了外資以外，加權指數的創新高，股民已經無感，絲毫沒有興奮感，為何?

一位名台股分析師說、台股已經出現結構性扭曲，出現大者恆大丶小者恆小的情況，外資喜歡的大型股市值就不斷攀升，尤其是台積電、大立光、聯發科、鴻海等，讓指數不斷攀升，但實際上今年以來已經有超過500家上市櫃企業股價已經跌逾二成，佔所有公司的三分之一，即每三家公司中即有一家股價是下跌。而且都是中小型股為主，若扣除大型股，比重更是高的嚇人。

一般散戶買不起高價大型股，只能往較便宜的ETF與權證下手，讓ETF逼出了一天100億元~150億元的量。也只有被動的ETF可以讓散戶們可以一起享受指數上漲的成果。

台股過去有二三千億量能，股市周轉率高，股民賺了錢，上餐廳吃飯、買衣買車買房慶祝，能夠貢獻臺灣內需各行各業動力，股市不僅是經濟櫉窗更是火車頭之一。如今股市動能已經幾乎與內需脫勾。

此外股市健康成長，也成為新興產業、中小型公司的搖籃，過去的鴻海也是從小公司慢慢累積成長至今，但如今股市動能猶如一灘死水，大公司不用怕有外資撐著，但中小公司籌資不易，只好轉往海外上市。

聯發科子公司匯頂十月已經在上海交易所掛牌，鴻海集團旗下鴻騰轉戰香港，今年4月無預警宣布暫停在台上市計畫的天鈺、瑞祺電，也傳出可能與夏普旗下10代面板廠SDP整合，轉赴海外上市。

主管機關近年來提振台股交易量的方法幾乎已經能用的用盡了，大量開說明會，開放當沖等老步數都已無效，結構性問題若不能解決，沒有其他誘因，投資人還是沒有信心進場，因此也只能在場邊眼巴巴看著外資賺錢而已，台股量能惡性循環下去，一旦外資撤離，內資不能接手，台股後市將更不樂觀。