Donnelley Financial Solutions和Equity Trustees聯手改造基金文件管理和工作流程

雪梨--(BUSINESS WIRE)--Nov 7, 2016--(美國商業資訊)--Donnelley Financial Solutions (NYSE:DFIN)為投資人和主管機關提供用於創建、製作和分發法規遵從文件的創新性軟體和服務。這家全球領先提供商現與澳洲最大的獨立信託公司之一Equity Trustees合作實施其新的文件和內容管理系統以及工作流程工具。

Donnelley Financial Solutions利用與全球數千家客戶合作而獲得的專長，將顯著強化Equity Trustees創建和管理文件的方法。Equity Trustees受託管理逾200支基金，目前製作逾400份銷售文件，其中大多數包含與投資業績相關的重要財務資訊。

上個月，Equity Trustees決定採用Donnelley Financial Solutions開發的內容管理和工作流程系統FundSuiteArc。

FundSuiteArc讓用戶能在中央線上資源庫中儲存和管理資訊，因此用戶可輕鬆地編輯和發佈將在網路上顯示、用於印刷或遞交給全球主管機關的資訊揭露和法規文件。FundSuiteArc平臺提供簡化的銷售文件流程，取代以前人工創建文件的流程。

採用新系統後，Equity Trustees能夠確保文件的一致性和準確性，改進查核和批准流程，內置稽核追蹤步驟並顯著提高效率。它可以無縫更新多個銷售文件並加快向市場提供最新資訊的速度。

企業信託服務執行總經理Harvey Kalman表示：「新平臺的另外一個好處是它為改進客戶服務奠定基礎，客戶和獲授權的利害關係者可透過雲端型媒介存取文件。」

Harvey補充說：「透過利用市場上的最新工具來協助我們盡可能高效地完成工作，可為客戶提供改進的服務。我們預期製作文件的成本將會降低，因為用於檢查和格式處理的時間減少，而且可使我們的工作流程顯著簡化。」

負責Donnelley Financial Solutions在澳洲業務開發工作的Colm Carey分享了一些見解：「我們採取合作方式來處理這個專案，與Equity Trustees的團隊密切合作來提供簡化內容、開發自訂工作流程和執行業界最佳實務方面的建議。」

「我們透過這個流程顯著增加價值的一個例子是協助Equity Trustees的團隊在多個文件中共用文字。我們的專家將與Equity Trustees一起分析他們的文件庫並提高效率和一致性。」

FundSuiteArc平臺包含整合式自動化工具來處理文件的創作，包括內容管理、協調合作、工作流程和發佈。FundSuiteArc是專為迎合基金投資業界的需求而創建的，使其能夠快速且輕鬆地以任何語言創建、管理和發佈基金溝通文件。

如欲瞭解更多資訊，請聯絡Colm Carey（電子郵件：colm.carey@dfsco.com 或 電話：+61 2 9199 8719）。

關於Donnelley Financial Solutions

Donnelley Financial Solutions (NYSE:DFIN)提供的軟體和服務使客戶能在複雜的監管環境中信心十足地進行溝通。我們分佈在18個國家61個地點的3,500名員工，為全球各地的數千家客戶提供創新性工具，以用於內容創作、管理和分發，以及資料分析和多種語言在地化服務。我們利用先進的科技、深厚的專長和全天候支援，提供具有成本效益的解決方案以迎合客戶不斷變化的需求。如欲瞭解關於Donnelley Financial Solutions的更多資訊，請造訪 dfsco.com 。

關於Equity Trustees

Equity Trustees成立於1888年，提供獨立公正信託和遺囑執行服務以協助全澳洲的家庭保護其財富。該公司為澳洲最大的上市獨立信託公司之一，為個人、家庭和企業客戶提供多樣化服務，包括老年護理諮詢、資產管理、遺產規劃、慈善服務和外部基金經理人的責任實體服務。Equity Trustees Limited是EQT Holdings Limited的全資子公司，後者在澳洲證券交易所上市(ASX:EQT)。

前瞻性陳述的使用

本新聞稿可能包含1934年《證券交易法》（經修訂）第21條第E款和1995年美國《私人證券訴訟改革法案》界定的「前瞻性陳述」。敬告讀者不要過分信賴這些前瞻性陳述。任何此類前瞻性陳述整體上均應參考以下的警示性聲明。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況且根據當前的預期，並涉及可能導致實際結果迥異於這些前瞻性陳述的一系列假設、風險和不確定性。強烈建議讀者閱讀Donnelley Financial Solutions向美國證券交易委員會提交的文件中所包含的完整警示性聲明。Donnelley Financial Solutions不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務。

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CONTACT: Donnelley Financial Solutions

投資人連絡人：

Dave Gardella財務長

312.326.8155

david.a.gardella@dfsco.com

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SOURCE: Donnelley Financial Solutions

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